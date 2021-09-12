Son dakika haberi! İş arkadaşını bıçakladı, yaşanan kavga kameraya böyle yansıdı

İş arkadaşını bıçakladı, yaşanan Kavga kameraya böyle yansıdı

İş arkadaşları arasında alacak verecek kavgası çıktı, arkadaşını gözünü kırpmadan bıçakladı

İSTANBUL - Esenyurt'ta bir şahıs, alacak verecek tartışmasında iş arkadaşını bıçakladı. Polis ekiplerinin çalışmaları neticesinde şahıs bir benzinlikte kıskıvrak yakalandı. Yaşanan kavga anları ise bir işyerinin güvenlik kamerası saniye saniye yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Bağlarçeşme Mahallesi'ndeki bir işyerinin önünde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre iş arkadaşları arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma yaşandı. İlerleyen dakikalarda taraflardan birinin küfür etmesiyle tartışma kavgaya dönüştü. Olay M.A.M.M'nin tartıştığı arkadaşı M.A.'yı bıçaklamasıyla son buldu. Yaşananlar sonrasında M.A.M.M isimli şahıs kayıplara karışırken sırtından üç bıçak darbesi alan M.A. ise Esenyurt devlet hastanesinde tedavi altına alındı. Durumun polise intikali sonrasında Esenyurt Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler harekete geçti. Yapılan çalışmalar neticesinde bir benzinlikte olduğu tespit edilen M.A.M.M isimli şahıs, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla kıs kıvrak yakalandı. Gözaltına alınan M.A.M.M. karakoldaki işlemlerin ardından Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Adli işlemlerin tamamlanmasıyla M.A.M.M tutuklanarak Maltepe cezaevine gönderildi.

(HP-ECİ-ÖFA