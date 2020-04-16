İş arkadaşı pozitif çıkan 27 inşaat işçisi Islahiye'de karantinaya alındı İş arkadaşı pozitif çıkan 27 inşaat işçisi Islahiye'de karantinaya alındı İstanbul'da özel bir inşaat firmasına ait şantiyede çalışan işçilerin kaldığı yatakhanede bir işçinin korona virüs tahlil sonucu pozitif çıkınca Gaziantep'in İslahiye ilçesine getirilerek karantinaya alındılar.

İş arkadaşı pozitif çıkan 27 inşaat işçisi Islahiye'de karantinaya alındı

GAZİANTEP - İstanbul'da özel bir inşaat firmasına ait şantiyede çalışan işçilerin kaldığı yatakhanede bir işçinin korona virüs tahlil sonucu pozitif çıkınca Gaziantep'in İslahiye ilçesine getirilerek karantinaya alındılar.

İstanbul'da özel bir inşaat firmasında ait şantiyede çalışan işçilerin kaldığı yatakhanede bir işçinin korona virüs tahlil sonucu pozitif çıkınca Gaziantep'in İslahiye ilçesine getirilerek karantinaya alındılar.

İslahiye ve çevre ilçelerde ikamet eden inşaat işçileri İstanbul'daki bir inşaat firmasında çalıştığı esnada firmaya ait işçilere tahsis edilmiş yatakhanede kalan bir işçinin rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tahlil ve tetkiklerin sonucunda Covid-19 yönündeki sonuçlar pozitif çıkınca şantiyeye ait tüm çalışanlar karantinaya alındı. Gaziantep'in İslahiye ilçesine yakın yerlerde ikamet edenlerden 27 tanesi özel tahsis edilmiş araçlar ile mola vermeden İstanbul 'dan İslahiye'deki Milli Egitim Müdürlüğüne ait bir okulun öğrenci pansiyonuna yerleştirildi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun kararı ile karantinaya alınan 27 kişi 14 gün boyunca bu pansiyonda kalacaklar.

Kaynak: İHA