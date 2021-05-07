İş arayanların adresi Keçiören Belediyesi E-Kariyer Ofisi
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İş arayanların adresi Keçiören Belediyesi E-Kariyer Ofisi

İş arayanların adresi Keçiören Belediyesi E-Kariyer Ofisi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ankara Keçiören Belediyesi bünyesinde hizmet veren Kariyer Ofisi pandemi döneminde iş başvurularını ve yeni iş ilanlarını online ortamdan almaya devam ediyor.

Ankara Keçiören Belediyesi bünyesinde hizmet veren Kariyer Ofisi pandemi döneminde iş başvurularını ve yeni iş ilanlarını online ortamdan almaya devam ediyor. Şuanda E-Kariyer Ofisi üzerinden 15 bin 894 kişi iş ararken 142 aktif iş ilanı bulunuyor.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, belediyenin iş başvuru merkezi olan E-Kariyer Ofisi'nin tam kapanma sürecinde de iş arayan vatandaşlardan başvuru almaya devam ettiğini belirtti. Altınok, "İş arayan vatandaşımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması için iş bulma hizmetimizi online olarak E-Kariyer Ofisi platformumuzla sürdürüyoruz. Şimdiye kadar 838 vatandaşımızı iş sahibi yaptık" dedi.

Ücretsiz hizmet

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, vatandaşın iş talebini karşılamak için pandemi döneminde de azami gayret gösterdiklerini söyleyerek, "Pandemi sürecinde de E-Kariyer Ofisimizi geliştirerek hizmet vermeye devam ediyoruz. Belediyemize iş başvurusu yapanlar uzmanlarımız tarafından mutlaka değerlendiriliyor, yeteneklerine göre gruplandırılarak işverenle buluşturuluyor, onların iş bulma sorunlarına işverenlerimizin de nitelikli eleman ihtiyacına çare oluyoruz. İş arayan ve işverenlerimiz E-Kariyer Ofisimizden ücretsiz olarak hizmet alıyorlar" diye konuştu.

Şimdiye kadar 838 vatandaşı yeni işlerine kavuşturan Kariyer Ofisi, meslek dallarına göre işverenlere de personel bulma konusunda yardımcı oluyor. Bu kapsamda işverenlerin ihtiyaç duyduğu çeşitli meslek dallarından 908 personelin arandığını gösteren ilanlar ise yine Kariyer Ofisi sayfasında yer alıyor. - ANKARA

İş arayanların adresi Keçiören Belediyesi E-Kariyer Ofisi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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