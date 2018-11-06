İş Arayanlar İçin 'Bu Sanayide İş Var'

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) tarafından hem personel ihtiyacını giderme hem de sanayicilerin genel giderlerini düşürmek amacıyla kurulan ESO Portal'ın tanıtımı gerçekleştirildi. Portallardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Evren Şahin, "Biz, 'Bu Sanayide İş Var' sloganıyla şehrin kalabalık bütün lokasyonlarında yaklaşık 10 bin civarında broşür dağıttık ve kolaylıkla CV havuzumuza başvurabildiler. 500'ün üzerinde CV havuzumuzda mevcut. Portalımıza üye girişi ile girdiklerinde sanayicilerimiz bu CV'lere kolaylıkla erişebilecekler" dedi.

Eskişehir Sanayi Odası toplantı salonunda düzenlenen tanıtım toplantısında, sanayi odası üyelerin genel giderlerini düşürmek amacıyla kurulan ESO Portal'ın tanıtımı yapıldı. CV İnsan Kaynakları Veri Tabanı, ESO Ortak Satın Alma Platformu, ESO Mesleki Yeterlilik, ESO Haber, ESO Teşvik Sihirbazı ve ESO Firma Rehberi gibi birçok başlığın yer aldığı portalda, üyelere yardımcı olacak faaliyetler bulunuyor.

"Birlik olmadan birlikte kazanılmayacağının farkındaydık"

Yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Portallardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Evren Şahin, "'Birlikte biz kazanacağız' söylemiyle göreve geldik. Tabii birlik olmadan birlikte kazanılmayacağının farkındaydık. Bu vesileyle göreve geldiğimiz an itibari ile ivedi bir şekilde sanayi odamızda istihdam edilmek üzere bulunan personelden bir kısmını üye ziyaretlerinde bulunmaları için görevlendirdik. Üye ziyaretleri, üyelerimizi tanımak için oldukça önemliydi. Üyelerimizin arz, istek ve taleplerini bu vesileyle öğrenmiş, faaliyet alanlarını görmüş olduk. Meydana gelen bu birlikteliğin yerele ve ulusala sirayet etmesi gerektiği vuku bulmuştu. Bu yüzden de portalımızın ilk ayağını oluşturan ESO Haber internet sitemizi Haziran ayında kurduk. ESO Haber internet sitesi aslında bir sanayicinin ihtiyaç duyduğu ekonomi, sanayi ve teknoloji gelişmeleri, güncel haberleri içeren bir internet sitesi olarak tasarlanmışsa da aynı zamanda sanayicinin de kendinden bir şeyler bulduğu bir site olarak tasarlandı. Bunu kurarken şunu düşündük; Eğer bir gün Eskişehir sanayisinin bir lobisi oluşacaksa, bunu yüksek sesle, isteklerini yerine getireceği bir platformda bu şekilde verebilirdik. ESO Haber bu açıdan önemliydi. ESO Haber kurulduğu itibariyle ilk ay itibariyle aylık tıklanma reytinglerimiz 3-5 bin civarındayken şu an bu rakamlara günlük ulaşmış bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

"Birtakım üyelerimizden 'Biz artık üretim yapamaz hale geldik' diye şikayetler alıyorduk"

Ayrıca Şahin, iş arayanların ilgilendirecek portal içinde bulunan ortak insan kaynakları platformunun CV havuzu ve ESO Kariyer bölümlerinden de bahsederek, "Bununla birlikte ortak insan kaynakları platformu oluşturduk. Bu platform iki aşamadan meydana geliyor. Bir tanesi CV havuzu, bir tanesi de ESO Kariyer. Yapılan toplantılarda hepimizin ortak şikayetleri çalışan bulamama hususundaydı. Buna bir tedbir alma mecburiyeti vardı ve 'Bu Sanayide İş Var' sloganıyla yola çıktık. Çünkü insan kaynağındaki problem öyle büyük boyutlara ulaştı ki, sanayimizde artık bir takım üyelerimizden 'Biz artık üretim yapamaz hale geldik' diye şikayetler alıyorduk. Biz, 'Bu Sanayide İş Var' sloganıyla şehrin kalabalık bütün lokasyonlarında yaklaşık 10 bin civarında broşür dağıttık ve kolaylıkla CV havuzumuza başvurabildiler. Aynı zamanda muhtarlarla bir araya geldik. Şu an için 77 muhtarlıkta broşürlerimiz çalışmak isteyen insanlara dağıtılmakta. Yapılan işlerin neticelerine baktığımız zaman da 500'ün üzerinde CV havuzumuzda mevcut. Portalımıza üye girişi ile girdiklerinde sanayicilerimiz bu CV'lere kolaylıkla erişebilecekler" dedi. - ESKİŞEHİR