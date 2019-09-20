İş arayan ve iş verenleri buluşturan fuar "İŞKUR Sanal İstihdam Fuarı"

20.09.2019 10:54

25-26 Eylül tarihleri arasındagerçekleştirilecek olan "Sanal İstihdam Fuarı"na Türkiye'nin en çok istihdam sağlayan 50'den fazla firması katılım gösterecek. Sanal gerçekleştirilecek olan istihdam fuarına, 100 binden fazla ziyaretçinin katılım göstermesi bekleniyor.

İŞKUR'un istihdam seferberliği kapsamında Türkiye'nin dört bir yanında organize ettiği "İstihdam Fuarları" artık dijitale taşınıyor. İş aran ve iş verenleri online ortamda buluşturan bu platform, hem iş verenlere hem de iş arayanlara büyük ölçüde kolaylık sağlayarak, Türkiye'nin neresinde olursa olsun tek tıkla CV bırakma imkanı sunuyor. Türkiye'nin tek yerli ve milli yazılımı olma özelliğini taşıyan Endless Fairs online fuar alt yapısı kullanılarak hayata geçirilen Sanal İstihdam Fuarı, 25-26 Eylül tarihlerinde sanalistihdamfuari.iskur.gov.tr adresinden ziyaretçilere kapılarını açacak.

50'den fazla firma ve 100 binin üzerinde ziyaretçi hedefleniyor

Endless Fairs online fuar konseptinin alt yapısı kullanarak gerçekleştirilecek olan Online İstihdam fuarı, Türkiye'nin en çok istihdam sağlayan 50'den fazla firmasıyla, 100 binden fazla ziyaretçiyi ağırlamayı hedefliyor. Türkiye'nin dört bir yerinden tek tıkla ulaşılabilme imkanı sunan sanal fuar konsepti, hem iş arayanlara hem de iş verenlere dijital dünyanın avantajlarını sunuyor.

Türkiye adım adım dijitalleşiyor

Sanal İstihdam Fuarının önemine dikkat çeken Endless Fairs Genel Müdürü Gökmen Özdemir, "2000'li yılların başından buyana gelişen ve değişen dünya teknoloji sektörü Türkiye'de de hız kesmeden büyümesini sürdürüyor. Son yıllarda hayata geçirilen teşvikler Türk yazılım sektörünün büyük bir ivme kazanmasına sebep oldu. Biz de Türkiye'nin dünya genelinde dijital alanda markalaşmasına özen gösteren ve bu alanda yatırım yapmaya devam eden bir grubuz. İŞKUR'un düzenlediği iş ve kariyer fuarlarının Sanal Fuar konseptiyle düzenlemesi Türkiye'nin dijitalleşmesi için önemli bir adım. Bu tarz adımlar sayesinde tüm fiziki fuarların dijital alana taşınabileceğini düşünüyoruz." Açıklamalarında bulundu.

Sanal Fuar Konsepti nedir?

Endless Fairs yazılımı fiziksel fuarda olan temel özelliklerin tümünü içerisinde barındırıyor. Yani Sanal fuarlar fiziki olarak gerçekleştirilen tüm fuarların tamamlayıcısı olarak uygulanabilir.

Kaynak: Bültenler