"İş ahlakı uygulamalarındaki hukuki eksiklik giderilmeli"

09.11.2019 10:36 | Son Güncelleme: 09.11.2019 10:36

Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD) Başkanı Ayhan Karaman, iş ahlakı uygulamalarındaki hukuk desteğinin yetersizliğinin Türkiye'de iş dünyasının en önemli eksikliği olduğunu belirterek, "İş dünyasında ahlaki uygulamalar noktasında hukuk eksikliği giderilmeli." dedi.

İGİAD tarafından "İş Ahlakı, Hukuk ve Adalet İlişkisi" temasıyla düzenlenen Türkiye İş Ahlakı Zirvesi 2019 başladı.

Zirvenin açılışı kapsamında AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Karaman, zirvenin bu yıl dördüncüsünü düzenlediklerini kaydederek, zirvenin bu yılki ana temasından bahsetti.

Karaman, "Ahlakı genelde kişiye özel bir davranış şekli olarak tanımlıyoruz ancak ahlakın hukukla beslenmesi ve adalet olarak uygulanması açısından konuyu bu zirve ile Türkiye gündemine taşımış olacağız." diye konuştu.

İlk oturumda iş dünyasında çalışanların iş ahlakının değerlendirileceğini dile getiren Karaman, ikinci oturumda ise iş dünyası ve kamuda iş ahlakının hukuk ve adalet ilişkisinin ele alınacağını söyledi.

Karaman, "İş Hayatında İnsan Hakları, Ahlak ve Adalet İlişkisi" başlıklı ilk oturumda Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Engin Yıldırım, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muharrem Kılıç ve emekli Cumhuriyet Başsavcısı ve eski milletvekili Reşat Petek'in görüşlerini sunacağını aktardı.

İkinci oturumun "Kamu ve Özel Sektörde İş Ahlakı, Hukuk ve Adalet İlişkisi" başlığıyla gerçekleştirileceğinin bilgisini veren Karaman, burada da Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç'in açıklamalarda bulunacağını bildirdi.

"Bir yerde ahlak ile hukuk uygulanmıyorsa orada adalet beklenemez"

Karaman, zirvenin düzenlenme amacına ilişkin, "Öncelikle ahlaki uygulamalarda yaptırım olmadığı için ahlaki davranışlar keyfiyet içerisinde. Bunun bir karşılığı bulunmuyor. Türkiye'de bu konuda eksik olan hukuk desteğinin yetersizliği." ifadelerini kullandı.

Avrupa'nın ve oradaki iş ahlakının örnek alındığını dile getiren Karaman, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ancak orada bunun kişisel olmaktan çıkartıp hukukla desteklendiğini görüyoruz. Türkiye'de iş dünyasının en önemli eksikliği iş ahlakı uygulamalarındaki hukuk desteğinin yetersiz olması. Eğer bir yerde ahlak ile hukuk uygulanmıyorsa orada adalet beklenemez. Adalet ancak hakkın teslimiyle mümkündür. Hukuk ise bir sistemi oluşturmak adına gerçekleşebilir. Zirvemizde, ahlakı, hukuku ve adaleti bir bütün olarak iş dünyasında nasıl uygulamaya alabileceğimiz konusunda duracağız."

"İş ahlakı uygulamalarında hukuki boşluk doldurulmalı"

Karaman, geçen yıl gerçekleştirdikleri ankette iş ahlakı ve hukuk ilişkisi sorduklarını belirterek, "Ankete katılanların yüzde 90'ı iş ahlakı uygulamalarında yasal boşlukların olduğunu ve bu boşluğun kanunlarla doldurulması gerektiğini belirtiyor. Bir kimseye kötü davranmanın kanuni olarak caydırıcı yaptırımı yok ancak ahlaki nokta farklı.Burada ahlaki uygulamalar noktasında hukuk eksikliğinin giderilmesi gerekiyor." dedi.

Karaman, iş ahlakı uygulamalarında Allah korkusunun veya inancın bir yere kadar etkili olduğunu kaydederek, bu konuyu mutlaka hukukla desteklemeleri ve adaletle davranmaları gerektiğini söyledi.

"Sağlıklı düzenlemelere ihtiyaç var"

Zirvenin düzenleme kurulu başkanı ve Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş, zirvenin temel amacının; "iş ahlakının yaygınlaşmasıyla ilgili çalışmalar yürütmek, iş ahlaki noktasındaki sorunlara ve çözümlere odaklanmak, konuya dikkat çekmek" olduğunu söyledi.

İş ahlakı noktasında iyi uygulamalar ortaya çıkarmak istediklerini dile getiren Erdoğmuş, iş ahlakının uygulanabilir ve yaşanabilir olduğunu ortaya çıkarmayı hedeflediklerini anlattı.

Erdoğmuş, Türkiye'de iş ahlakının uygulanması noktasında hukuki boşlukların bulunduğunu kaydederek, "Sadece sözde değil ya da bireysel düzeyde değer olmanın ötesinde kurumsal olarak da ekonomik-sosyal yapı olarak da iş ahlakının oluşması için sağlıklı düzenlemelere ihtiyaç var." dedi.

Zirvenin diğer amaçlarından bahseden Erdoğmuş, etkinlik aracılığıyla politika yapıcılarda, iş dünyasında ve kamuoyuna duyarlılık oluşmasını, var olanın duyarlılığın artırılmasını istediklerini bildirdi.

"İş dünyası ve kamuda adaletin tesisi için düzenlemelere ihtiyaç var"

Erdoğmuş, hem iş dünyasında hem de kamuda adaletin tesisi için hukuki düzenlemelere ihtiyaç olduğunu belirterek, "Ancak hukuki düzenlemelerle adalet sağlayabilirsek iş ahlakının hayata geçebileceğini düşünüyoruz. Bu yüzden düzenlemeleri önemsiyoruz." diye konuştu.

Hukuki uygulamalar sayesinde kişi ve kurumlardaki iş ahlakının daha iyi görülebileceğini dile getiren Erdoğmuş, sözlerini şöyle tamamladı:

"İş ahlakı noktasında istenen hukuki uygulamaların hayata geçmesi durumunda iş dünyasında rekabetin daha adil olacağını düşünüyoruz. Düzenlemelerin herkes için uygulanması, ehliyet ve liyakatın daha kolay uygulanacağını düşünüyoruz. Bu kadar karmaşıklığın ve belirsizliğin arttığı dünyada hukuk ve adalet en önemli referans olacaktır."

Zirve, iki farklı oturumla devam edecek.

Kaynak: AA