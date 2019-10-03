"İş Ahlakı" paneli

03.10.2019 23:09

Türkiye İktisadi ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD) ahlaklı girişimciliğin teşviki ve iş ahlakının yaygınlaşması amacıyla Ağrı'da Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) iş birliğiyle "İş Ahlakının Yaygınlaşmasında İş Dünyası, Üniversiteler ve Sivil Toplumun Rolü" paneli düzenledi.

Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonunda gerçekleştirilen panel öncesi konuşan Ağrı Valisi Süleyman Elban, din olarak en mükemmel dine sahip olduklarını, gelenek, görenek, aile ve toplum olarak en seçkin bir yapının içerisinde bulunduklarını söyledi.

Toplumda çek ve peşin para olmadan kolay kolay ticaretin yapılmadığını belirten Vali Elban, şöyle konuştu:

"Toplum yapımızdan gelen o güzel ahlaki sistemi dejenere ettiğimiz ya da hakiki uygulamadığımızdan oluyor. Yoksa malı gönderip haftaya parayı verdiğimizde hiçbir sorun yaşamayacağız. Bu kıymetini bilmediğimiz ama içinde hazır bulunduğumuz bu değerleri bazen işimize gelmediği için, bazen yeterince anlayamadığımız için bazende kolaylığa kaçtığımız için iyi uygulamadığımızdan kaynaklanıyor."

İGİAD Başkanı Ayhan Karahan ise iş ahlakı konusunda sivil inisiyatifin çizdiği vizyon ve ortaya çıkan sosyal sorumluluk bilincinin iş adamlarına değerli bir katkı sağladığını anlattı.

İş ahlakının yaygınlaşmasını hedeflediklerini ve ahlaki olmayan bir iş ahlakını kabul etmediklerini vurgulayan Karahan, şöyle dedi:

"Gelinen noktada iş dünyası, üniversiteler ve sivil toplum için nitelikli iş birliği fırsatları ortaya çıkmaktadır. Bununla birlikte Türkiye'de iş ahlakı konusunda bilgi ve politika üreten kurum ve kuruluşların sayısı maalesef yetersizdir. Buradan hareketle biz iş ahlakı konusunda duyarlı olan iş adamlarını bir sivil toplum kuruluşu çatısı altında buluşturmak amacıyla 16 sene önce İGİAD'ı kurduk. Bir sivil toplum kuruluşu olarak hedefimiz bireylerimizin iş ahlakı bilincine sahip olmalarını sağlamaktır."

Açılış konuşmalarının ardından Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş'un moderatörlüğünde, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof Dr. Ömer Torlak, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr Yaşar Düzenli ile İGİAD Kurucu Başkanı Şükrü Alkan'ın katılımıyla "6. İş Ahlakı Panel"ne geçildi.

Programa, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Ağrı Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Öncel, Sivil Toplum Kuruluşları Temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA