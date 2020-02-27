İş adamlarından Vali Şahin'e ziyaret
Haberler » Güncel » İş adamlarından Vali Şahin'e ziyaret - Haber

İş adamlarından Vali Şahin'e ziyaret

Batman'daki tekstil firması sahipleri, Vali Hulusi Şahin'i makamında ziyaret etti.

27.02.2020 14:50 | Son Güncelleme: 27.02.2020 14:50
İş adamlarından Vali Şahin'e ziyaret

'daki tekstil firması sahipleri, Vali Hulusi Şahin'i makamında ziyaret etti.


Tekstil Sanayi İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet ve derneğin yönetim kurulu üyeleri, Vali Şahin'e yürüttükleri faaliyetler hakkında bilgi verip, tekstil sektörüne verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederek plaket taktim etti. Derneğin hayırlı olması temennisinde bulunan Vali Şahin, ziyaretlerinden dolayı dernek başkanı Öztürk ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti. - BATMAN

Kaynak: İHA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler