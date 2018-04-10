İş Adamlarına İstihdam Teşvikleri Tanıtıldı

Artvin'de, istihdam teşvikleri bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve İŞKUR İl Müdürlüklerince düzenlenen programla sanayici ve iş adamlarına istihdam teşvikleri tanıtıldı.

SGK İl Müdürü Kahraman Derece, programda yaptığı konuşmada, 2018 yılında uygulamaya giren iki yeni teşvikle 13 istihdam teşviki bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Mevcut 11 teşviğe 'Yeni Nesil' ve 'Bir Senden Bir Benden' teşvikleri eklendi. Yeni Nesil teşviği 2018-2020 arası yıllarını kapsıyor. Bir Senden Bir Benden teşviğinde de işverenle devlet arasındaki anlaşma gereği yeni işe alınan kişinin tüm maaş ve sigorta primlerini bir ay devlet, bir ay işveren ödüyor. Yani toplamda 6 ay devlet, 6 ay işveren ödüyor."

İŞKUR İl Müdürü Cevdet Ertürk ise 2017 yılında ekonomide milli seferberlik ilan edildiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Bu seferberlik kapsamında 2017 yıl sonu itibarıyla Artvin'de 3 binden fazla kişiye istihdam sağladık. Buna katkı sunan tüm işverenlerimize teşekkür ediyorum. Bu seferberlik devam ediyor. Bu sene de yine güzel teşviklerimiz var. Bu seneki teşvikler geçen yılki sigortalı sayısının ortalamasının üzerinde alınacak her bir işçi için geçerli. Bu teşvikler kadınlara, gençlere yönelik pozitif bir ayrımcılığı içeriyor. Onların çalışma süreleri daha fazla."

Toplantıya Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Seçkin Kurt da katıldı.