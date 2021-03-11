İş adamları yüzde 30 indirimli kullanacak
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İş adamları yüzde 30 indirimli kullanacak

11.03.2021 10:35 | Son Güncelleme: 11.03.2021 10:39
İş adamları yüzde 30 indirimli kullanacak

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) ile PTT Düzce Şube Müdürlüğü arasında yapılan protokol ile üyeler ciro ve gönderi adetlerine bağlı olarak yüzde 30'a varan indirim alacak.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) ile PTT Düzce Şube Müdürlüğü arasında yapılan protokol ile üyeler ciro ve gönderi adetlerine bağlı olarak yüzde 30'a varan indirim alacak.

Protokol imza törenine DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, Yönetim Kurulu Üyeleri Özkan Çakır ve Murat Saydam ile PTT Düzce Şube Müdürlüğü yetkilileri katıldı.

İmzalanan protokol kapsamında; PTT Düzce şubesine faaliyet belgeleri ile başvuran DTSO üyelerine ciroları ve gönderi adetlerine bağlı olarak yüzde 30'a varan indirimler uygulanacak.

DTSO Başkanı Şahin; globalleşen dünyada özellikle de pandemi koşullarıyla birlikte ticaret sistemlerinin de değişime uğradığını, yeni ticaret sistemlerinde lojistik imkanlarının çok değerli hale geldiğini belirterek, PTT ile yapılan bu protokolle üyelerin gönderilerini daha uygun maliyetlerle muhataplarına ulaştırmalarını amaçladıklarını ifade etti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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