İş Adamları Türk Ürünlerini Tanıtmak İçin Lübnan'da

Türkiye'den bir grup iş adamı, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlenen "8. Yemek Pişirme Festivali" ile "9. Çikolata Fuarı"nda Türk ürünlerini tanıttı.

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) işbirliğinde Beyrut'u ziyaret eden Türk iş adamları, iki ülke arasındaki ithalat-ihracatın gelişmesi hedefiyle katıldıkları festivalde, hububat, şarküteri, süt, meyve suyu, konserve gibi gıda sektöründen çeşitli Türk ürünlerini tanıttı.

Türkiye'den 16 firmanın katıldığı programla iki ülke arasındaki iş birliği imkanlarının geliştirilmesi amaçlanıyor.

AA muhabirine konuşan iş adamı Emin Bol, yakın iki ülke arasındaki ticari ilişkileri geliştirmek için Beyrut'u ziyaret ettiklerini söyledi.

Lübnan'ın gıda ürünlerini daha çok Arjantin'den karşıladığını aktaran Bol, ancak Türk ürünlerin daha kaliteli ve uygun fiyatlı olduğunu ayrıca ulaşım süresi ve kolaylığı açısından da açık bir üstünlüğünün bulunduğunu vurguladı.

Bol ayrıca Lübnan ile Türkiye'nin yakın ve kardeş iki ülke olduğuna işaret ederek, Lübnan ile ticaret yapmayı temenni ettiklerini dile getirdi.

Türk iş adamları heyetine başkanlık eden Ali Can da Beyrut ziyaretinin amacını "Lübnan ile ikili ilişkileri geliştirmek ve ticareti büyütmek" olarak ifade etti.

Türkiye'den buraya gıda sektöründe çalışan ve çeşitli ürünleri bulunan 16 firma geldiğini ve ürünlerini tanıttığını aktaran Can, şunları kaydetti:

"Türkiye ile Lübnan arasında ihracat olduğu kadar ithalatı da büyütmeye çalışıyoruz. Lübnan'ın Afrika ve diğer ülkelerde diasporası var. 18 milyonluk bir nüfusu var. Beraber işbirliği ve ticaret yapmak istiyoruz. İki ülke de kazansın istiyoruz."