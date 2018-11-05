İş Adamları Brexit'in Yeniden Oylanmasını İstiyor

İngiliz iş adamları, Sunday Times gazetesine Brexit anlaşması ile ilgili ikinci bir halk oylaması yapılması çağrısı içeren bir mektup gönderdi.

70'ten fazla üst düzey iş adamı, İngiltere'nin en büyük gazetesi Sunday Times'a Brexit anlaşması ile ilgili ikinci bir halk oylaması yapılması çağrısında bulunan bir mektup gönderdi. Waterstones ve Sainsbury'nin eski patronu Justin King'in yöneticiliğini yaptığı grup, Brexit'in yıkıcı ve sert olacağını iddia ederek, İngiltere ekonomisinin büyük zarar göreceğini öne sürdü.

Pek çok önemli iş adamı imzaladı

Mektup, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma şartlarını kabul edip etmeyeceği konusunda bir oylama yapmak isteyen "İş İçin Halkın Oyu" kampanyası tarafından koordine edildi. Mektuba, Innocent Drinks'in kurucularından Richard Reed, lastminute.com'un kurucusu Martha Lane Fox ile Marks and Spencer'ın eski başkanı Lord Myners'ın da imza attığı bildirildi. Downing Street'e yakın bir gazeteci ise Başbakanın yeni bir referanduma açık olmadığını söyledi.

İki yıl süren belirsizlik yüzünden yatırımlar düştü

Mektupta, "İş dünyası, eğer İngiltere AB'den ayrılmaya karar verirse, ticaretin ve uzun vadede yatırım yapmamız gereken gelecekteki ilişkilerin kesinlikle devam edeceğini vaat etmeli. Başbakanın iyi niyetli çabalarına rağmen, hükümet ve Avrupa Komisyonu tarafından tartışılan teklifler bunun çok altında kalıyor. Geçtiğimiz iki yıldaki belirsizlik zaten yatırımlarda düşüşe yol açtı" ifadeleri yer aldı.

Başbakan ikinci referanduma açık değil

Başbakan Theresa May, halkın tekrar oy kullanma talebinde bulunulmasının halkın güvenine ihanet olacağını söyledi. Downing Street kaynağı BBC'ye yaptığı açıklamada, "Başbakan açıktı. İkinci bir referandum yok. İnsanların bir oyu vardı, Haziran 2016'da kullandılar" dedi. - BRÜKSEL