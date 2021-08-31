İş adamının yalanı kısa sürede ortaya çıktı
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İş adamının yalanı kısa sürede ortaya çıktı

İş adamının yalanı kısa sürede ortaya çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Esenler'de tehdit edildiğini iddia eden iş adamının, polis koruması almak için yalan söylediği ortaya çıktı.

Esenler'de tehdit edildiğini iddia eden iş adamının, polis koruması almak için yalan söylediği ortaya çıktı. Yalanı ortaya çıkan iş adamının da aralarında bulunduğu 3 kişi, İstanbul polisince gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Esenler'de faaliyet gösteren bir firmanın sahibi Maks G. isimli şüpheli, sürekli olarak 'tehdit edildiğini' söyleyerek polis koruması almak için beyanda bulundu. Gelen şikayet üzerine inceleme başlatan İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Maks G. isimli iş adamını tehdit edenlerin gerçek olup olmadığını araştırdı. Yapılan geniş çaplı çalışmalar neticesinde Maks G.'nin polis koruması almak için yalan beyanda bulunduğu belirlendi. Emniyet ekipleri Maks G. ve İ.G. ile S.Ç. isimli şahısları gözaltına alarak, polis merkezine götürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından İ.G. savcılık tarafından, Maks G. ile S.Ç. ise mahkeme kararıyla yurtdışı yasağı getirilerek serbest bırakıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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