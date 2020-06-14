İş adamını "siyah boyalı dövizle" dolandıran şahsa suçüstü kamerada
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İş adamını "siyah boyalı dövizle" dolandıran şahsa suçüstü kamerada

İş adamını "siyah boyalı dövizle" dolandıran şahsa suçüstü kamerada Beşiktaş polisi özel solüsyonlu Güney Afrikalı dolandırıcıyı kıskıvrak yakaladı Dolandırıcı iş adamını 25 bin avro dolandırdı Yurtdışından getirdiği siyaha boyalı sahte dövizleri ve özel solüsyonla gerçek avroya...

14.06.2020 09:28 | Son Güncelleme: 14.06.2020 09:43

İş adamını "siyah boyalı dövizle" dolandıran şahsa suçüstü kamerada

Beşiktaş polisi özel solüsyonlu Güney Afrikalı dolandırıcıyı kıskıvrak yakaladı

Dolandırıcı iş adamını 25 bin avro dolandırdı

İSTANBUL - Yurtdışından getirdiği siyaha boyalı sahte dövizleri ve özel solüsyonla gerçek avroya çevirdiğini söyleyerek iş adamını 25 bin avro dolandıran Güney Afrikalı zanlı, Beşiktaş polisinin operasyonuyla otelde suçüstü yakaladı. Operasyon anı kameralara yansırken, suçunu itiraf eden şahsın gösterdiği "siyah boyalı döviz" oyunu polisi bile şaşırttı.

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son günleri en ilginç dolandırıcılık olayını çözdü. Edinilen bilgiye göre, Türkiye'de zincir pizza restoranlarını açmak isteyen iş adamı S.Z.K, sosyal medya üzerinden Güney Afrikalı A.A. ile tanıştı. Şahıs, iş adamına gerçekte sahte olan siyah boyalı kağıtları özel solüsyonla gerçek avroya çevirdiğini söyleyerek kendisine kolay yoldan para kazanmayı teklif etti. Kabul etmesi üzerine sahte avroları siyaha boyayan şahıs, özel solüsyonla paraları çevirmek için iş adamından 25 bin avro istedi. Durumdan şüphelenen adam şahsın dolandırıcı olduğunu düşünerek polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, iş adamıyla irtibata geçerek dolandırıcıyla otelde randevu ayarlamasını istedi. Randevunun ayarlanmasının ardından otel görevlisi kılığına giren Beşiktaş polisi, şahsı dolandırmak üzereyken suçüstü yakaladı.

"Siyah boyalı döviz" oyunu polisi şaşırttı

Şahsın etkisiz hale getirilmesinin ardından valizinde arama yapan polis, çelik kasa, 4 balya sahte para, sahte para basımında kullanılmak için solüsyon ve bir çok malzeme ele geçirdi. Polis ardından suçunu itiraf eden Güney Afrikalı A.A'ya siyah boyalı sahte paraları nasıl çevirdiğini sordu. Şahsın solüsyonla parayı boyalarından arındırıp paraya çevirdiğini gören polis ekipleri bile dolandırıcının bu oyununa şaşırdı. Operasyon anı ve şahsın dövizleri solüsyonla çevirdiği anlar ise kameralara saniye saniye yansıdı.

Operasyonun ardından gözaltına alınan A.A, Asayiş Büro Amirliği'nde işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İş adamını 'siyah boyalı dövizle' dolandıran şahsa suçüstü kamerada

Kaynak: İHA

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