İş adamını silahla vurarak yaralayan şahıs adliyeye sevk edildi
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İş adamını silahla vurarak yaralayan şahıs adliyeye sevk edildi

17.11.2020 09:16 | Son Güncelleme: 17.11.2020 09:21
İş adamını silahla vurarak yaralayan şahıs adliyeye sevk edildi

Kayseri'de camiden çıkan iş adamını vurduktan sonra kaçan şahıs, adliyeye sevk edildi.

Kayseri'de camiden çıkan iş adamını vurduktan sonra kaçan şahıs, adliyeye sevk edildi.

Kayseri'de 9 Kasım'da akşam saatlerinde Sivas Bulvarı Alparslan Mahallesi üzerinde meydana gelen olayda, namaz kılmak için camiye giren iş adamı İbrahim G. (71), namaz çıkışında aracına giderken kimliği bilinmeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Kurşunlardan biri sağ ayak topuğuna isabet eden İbrahim G., yakınlarda bulunan bir taksi durağına sığındı. Duraktakilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ayağından vurulan yaşlı adam, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırıldı.

Olayın ardından geniş çapta soruşturma başlatan Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, iş adamını vuran şüphelinin Ş.Ö. (45) olduğunu belirledi. Operasyon düzenleyen ekipler şahsı kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Şahsın ilk ifadesinde iş adamı İbrahim G.'yi hakaret ettiği için vurduğunu söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ş.Ö., geçirildiği sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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