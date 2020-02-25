İş adamından memleketine vefa

25.02.2020 13:42 | Son Güncelleme: 25.02.2020 13:42

Ankara'da faaliyet gösteren bir şirketin sahibi Ordulu iş adamı Hüseyin Sakaoğlu, memleketi Gülyalı ilçesine 'Aile Sağlığı Merkezi' inşa ediyor.



İş insanı Hüseyin Sakaoğlu tarafından Gülyalı ilçesine yaptırılacak olan 'Aile Sağlığı Merkezi' binası için Vali Seddar Yavuz ile hayırsever iş insanı Hüseyin Sakaoğlu arasında protokol imzalandı.



Valilik makamında gerçekleştirilen protokol imza töreninde bir konuşma yapan Vali Seddar Yavuz, "Hayırlı bir hizmet ve bu hizmetin mutluluğunu yaşamak vesileyle bir araya gelmiş bulunuyoruz. Değerli iş insanımız Hüseyin Sakaoğlu'nun doğduğu, büyüdüğü, yetiştiği memleketini unutmayarak, Aile Sağlığı Merkezi yapmak girişiminde bulunmuş olma düşüncesi bize intikal etti. YİKOB'a verdiğim talimatla proje tadilatı yapıldı ve tüm süreçler de tamamlanmak suretiyle temel atma aşamasına gelindi. Güzel bir hizmet ve yatırım olacağını düşünüyorum. 2 milyon 700 bin TL civarında bir rakama tekabül ediyor. Bina, zemin artı 2 kat ve 1000 metrekare kapalı alana sahip olacak" diye konuştu.



"Hayırseverimizin talebine ilişkin olarak buranın isminin 'Gülyalı Birsen-İhsan Sakaoğlu Aile Sağlığı Merkezi' olarak isimlendirilmesi konusunda da protokolümüze hüküm koymuş bulunuyoruz" diyen Vali Yavuz, "Tüm Ordulu kardeşlerimizin, Ordulu iş insanlarımızın memleketlerini unutmamalarını, başta eğitim yatırımları olmak üzere sağlık alanına da ilgi duymalarını bekliyoruz. İş insanlarımızın memleketlerinde okul yenilemelerinde rol almalarını, anne-baba ya da kendi isimlerini yaşatmalarını bekliyoruz" şeklinde konuştu.



Hayırsever iş insanı Hüseyin Sakaoğlu'nu bir kez daha tebrik ederek kutlayan Vali Seddar Yavuz, yapılacak 'Aile Sağlığı Merkezi'nin önemli bir ihtiyacı karşılayacağını düşünüyorum. Gülyalı, havalimanımızın bulunduğu önemli ilçelerimizden bir tanesi. Ümit ederim bu tesis kısa zamanda biter ve hizmete açarız" diyerek, konuşmasını tamamladı.



Hayırsever iş adamı Hüseyin Sakaoğlu ise yaptığı konuşmada, "Anne ve babamız adına hayır yaptırmak istedik. İlçede ihtiyaç olan ne ise onu yapalım dedik. Aile Sağlığı Merkezi yapmaya karar verdik. Proje Ankara da hazırlandı. Ancak, burada revize edildi. En geç Kasım ayı içinde teslim etmeyi düşünüyoruz" dedi ve "Yardımlarınız için minnettarız" diyerek Vali Seddar Yavuz'a teşekkürlerini sundu.



Konuşmaların ardından, 1000 metre kare kapalı alana sahip olan zemin katı 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve Entegre Sağlık Tesisi, birinci katı 3-4 hekimli Aile Sağlığı Merkezi, ikinci katı ise eğitim ve toplantı salonu, personel dinlenme odaları ile depo alanlarının yer alacağı şekilde planlanan "Gülyalı Birsen-İhsan Sakaoğlu Aile Sağlığı Merkezi"nin imza protokolü Vali Seddar Yavuz, hayırsever iş insanı Hüseyin Sakaoğlu ve İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu tarafından imzalandı. - ORDU

Kaynak: İHA