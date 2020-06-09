İş adamından, hemşire ve hasta bakıcılara ayakkabı hediyesi
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İş adamından, hemşire ve hasta bakıcılara ayakkabı hediyesi

Ayakkabı firması sahibi Hüseyin Sütçü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında en ön cephede mücadelesini sürdüren İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinin kadın sağlık çalışanlarına 774 çift ayakkabı hediye etti.

09.06.2020 14:49 | Son Güncelleme: 09.06.2020 14:54

Ayakkabı firması sahibi Hüseyin Sütçü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında en ön cephede mücadelesini sürdüren İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinin kadın sağlık çalışanlarına 774 çift ayakkabı hediye etti.

Merter'deki bir kadın ayakkabı firmasının sahibi Sütçü, 36-40 numara aralığında farklı modellerdeki ayakkabı kutularının içine yerleştirdiği, "Siz sağlıkçılara pandemi döneminde göstermiş olduğunuz başarılardan dolayı çok teşekkür ediyoruz." notuyla da sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

"Bu tarz bir savaşta birtakım yardımların gönderilmesi bizi sevindiriyor"

İÜC Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Zekayi Kutlubay, AA muhabirine, Türkiye'de 11 Mart'ta ilk vaka görüldüğünden bu yana hastanede gerekli tedbirleri aldıklarını, Kovid-19 tanısı konan hastaların yatabilmesi için servisler oluşturduklarını, normal hastane faaliyetlerine de devam ettiklerini söyledi.

Salgınla mücadelede tüm sağlık çalışanlarının ön cephede yer aldığını hatırlatan Kutlubay, onlara teşekkürlerini ileterek, hepsiyle gurur duyduğunu ifade etti.

Zekayi Kutlubay, bu süreçte 111 personelin enfekte olduğunu belirterek, "Çok şükür personelimizden hiçbirini kaybetmedik, hepsi iyileşti ve 103'ü görevlerinin başına döndüler. Biz görevimizin başındayız. Bu virüsle çarpışmaya devam edeceğiz." dedi.

Salgın döneminde vatandaşların sağlık çalışanlarına ilk desteklerinin alkışlarla gerçekleştiğini hatırlatan Kutlubay, şöyle konuştu:

"Bundan sevinç ve gurur duyduk. Hayırseverler, sivil toplum kuruluşları ve iş adamları da birtakım yardımlarda bulundu. Kimi kek kimi yemek yapıp getirdi. Kimi tıbbi cihaz yolladı kimi BT tomografi cihazı aldı. Maskeler, eldivenler, koruyucu önlükler yolladılar. Her birine çok teşekkür ederiz. Bugün tabii Hüseyin Sütçü beyefendiye teşekkür ediyorum. Kendisi hastanemizde çalışan bayan personelimize dağıtmak için 774 çift bayan ayakkabısı getirdi. Biz de onu çalışan personelimize dağıtacağız. Bir beklentimiz yok ama düşünülmek, bu tarz bir savaşta birtakım yardımların gönderilmesi bizi sevindiriyor. Biz de gelen yardımları çalışan personellerimize teşekkür mahiyetinde dağıtıyoruz."

Doç. Dr. Kutlubay, tüm dünyada virüs sayısı sıfırlanmadığı müddetçe bu savaşın devam edeceğini vurgulayarak, vatandaşları maske takmaları, sosyal mesafe kurallarına uymaları, el hijyenine dikkat etmeleri, ihtiyaç duymadıkça evden dışarı çıkmayarak hem kendilerini hem sevdiklerini riske atmamaları konusunda uyardı.

Sağlık çalışanlarını motive etti

55 yıldır ayakkabı sektöründe hizmet veren Hüseyin Sütçü ise salgın nedeniyle elinde kalan ayakkabıları satmak yerine bu süreci başarıyla yürüten hemşire ve hasta bakıcılara bağışlayarak faydalı bir işe imza atmak istediğini anlattı.

Sütçü bu bağışıyla sağlık çalışanlarını motive edeceğini düşündüğünü aktararak, "Bu konuda öncü olmak istedim. Ben vereyim ki başka kunduracılar da hastanelere versinler. Koronavirüs salgınında sağlıkçılar çok güzel çalıştılar, 50 gün evine gitmeyip eşini, çocuğunu görmeyen hemşirelerimiz var. Başarıyla çalıştılar, onlara teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı Sorumlu Hemşiresi Oya Mutlu da tüm hastane çalışanlarının zor ve yoğun bir süreçten geçtiğini, böyle zor günlerde hatırlanmanın kendilerini motive ettiğini belirterek, güzel düşüncesi için Sütçü'ye teşekkür etti.

İş adamından, hemşire ve hasta bakıcılara ayakkabı hediyesi

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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