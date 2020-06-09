İş adamından, hemşire ve hasta bakıcılara ayakkabı hediyesi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İş adamından, hemşire ve hasta bakıcılara ayakkabı hediyesi

Ayakkabı firması sahibi Hüseyin Sütçü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında en ön cephede mücadelesini sürdüren İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinin kadın sağlık çalışanlarına 774 çift ayakkabı hediye etti.

İş adamından, hemşire ve hasta bakıcılara ayakkabı hediyesi
09.06.2020 14:27 | Son Güncelleme: 09.06.2020 14:46

Ayakkabı firması sahibi Hüseyin Sütçü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında en ön cephede mücadelesini sürdüren İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinin kadın sağlık çalışanlarına 774 çift ayakkabı hediye etti.

Merter'deki bir kadın ayakkabı firmasının sahibi Sütçü, 36-40 numara aralığında farklı modellerdeki ayakkabı kutularının içine yerleştirdiği, "Siz sağlıkçılara pandemi döneminde göstermiş olduğunuz başarılardan dolayı çok teşekkür ediyoruz." notuyla da sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

"Bu tarz bir savaşta birtakım yardımların gönderilmesi bizi sevindiriyor"

İÜC Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Zekayi Kutlubay, AA muhabirine, Türkiye'de 11 Mart'ta ilk vaka görüldüğünden bu yana hastanede gerekli tedbirleri aldıklarını, Kovid-19 tanısı konan hastaların yatabilmesi için servisler oluşturduklarını, normal hastane faaliyetlerine de devam ettiklerini söyledi.

Salgınla mücadelede tüm sağlık çalışanlarının ön cephede yer aldığını hatırlatan Kutlubay, onlara teşekkürlerini ileterek, hepsiyle gurur duyduğunu ifade etti.

Zekayi Kutlubay, bu süreçte 111 personelin enfekte olduğunu belirterek, "Çok şükür personelimizden hiçbirini kaybetmedik, hepsi iyileşti ve 103'ü görevlerinin başına döndüler. Biz görevimizin başındayız. Bu virüsle çarpışmaya devam edeceğiz." dedi.

Salgın döneminde vatandaşların sağlık çalışanlarına ilk desteklerinin alkışlarla gerçekleştiğini hatırlatan Kutlubay, şöyle konuştu:

"Bundan sevinç ve gurur duyduk. Hayırseverler, sivil toplum kuruluşları ve iş adamları da birtakım yardımlarda bulundu. Kimi kek kimi yemek yapıp getirdi. Kimi tıbbi cihaz yolladı kimi BT tomografi cihazı aldı. Maskeler, eldivenler, koruyucu önlükler yolladılar. Her birine çok teşekkür ederiz. Bugün tabii Hüseyin Sütçü beyefendiye teşekkür ediyorum. Kendisi hastanemizde çalışan bayan personelimize dağıtmak için 774 çift bayan ayakkabısı getirdi. Biz de onu çalışan personelimize dağıtacağız. Bir beklentimiz yok ama düşünülmek, bu tarz bir savaşta birtakım yardımların gönderilmesi bizi sevindiriyor. Biz de gelen yardımları çalışan personellerimize teşekkür mahiyetinde dağıtıyoruz."

Doç. Dr. Kutlubay, tüm dünyada virüs sayısı sıfırlanmadığı müddetçe bu savaşın devam edeceğini vurgulayarak, vatandaşları maske takmaları, sosyal mesafe kurallarına uymaları, el hijyenine dikkat etmeleri, ihtiyaç duymadıkça evden dışarı çıkmayarak hem kendilerini hem sevdiklerini riske atmamaları konusunda uyardı.

Sağlık çalışanlarını motive etti

55 yıldır ayakkabı sektöründe hizmet veren Hüseyin Sütçü ise salgın nedeniyle elinde kalan ayakkabıları satmak yerine bu süreci başarıyla yürüten hemşire ve hasta bakıcılara bağışlayarak faydalı bir işe imza atmak istediğini anlattı.

Sütçü bu bağışıyla sağlık çalışanlarını motive edeceğini düşündüğünü aktararak, "Bu konuda öncü olmak istedim. Ben vereyim ki başka kunduracılar da hastanelere versinler. Koronavirüs salgınında sağlıkçılar çok güzel çalıştılar, 50 gün evine gitmeyip eşini, çocuğunu görmeyen hemşirelerimiz var. Başarıyla çalıştılar, onlara teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı Sorumlu Hemşiresi Oya Mutlu da tüm hastane çalışanlarının zor ve yoğun bir süreçten geçtiğini, böyle zor günlerde hatırlanmanın kendilerini motive ettiğini belirterek, güzel düşüncesi için Sütçü'ye teşekkür etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: Fenerbahçe teknik direktörlük görevine, sezon sonuna kadar Tahir Karapınar'ı getirdi Haber
Son Dakika: Fenerbahçe teknik direktörlük görevine, sezon sonuna kadar Tahir Karapınar'ı getirdi
Özel operasyonla birbirlerinden ayrılan Antalyalı siyam ikizlerinden ilk fotoğraf geldi Haber
Özel operasyonla birbirlerinden ayrılan Antalyalı siyam ikizlerinden ilk fotoğraf geldi
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300'ü geçti, hastanelerde yer kalmadı Haber
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300'ü geçti, hastanelerde yer kalmadı
Hindistan'da 5 hastanenin geri çevirdiği koronavirüs hastası hayatını kaybetti Haber
Hindistan'da 5 hastanenin geri çevirdiği koronavirüs hastası hayatını kaybetti
Yunanistan, haddini aşmaya devam ediyor! Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye gülünç tehdit Haber
Yunanistan, haddini aşmaya devam ediyor! Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye gülünç tehdit
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor Haber
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor
Rıdvan Dilmen ve Aykut Kocaman'ın ziyaretinde, Aziz Yıldırım'ın tuşlu telefonu dikkatlerden kaçmadı
Rıdvan Dilmen ve Aykut Kocaman'ın ziyaretinde, Aziz Yıldırım'ın tuşlu telefonu dikkatlerden kaçmadı
Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi
Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi
Tüm dünya koronayla uğraşırken Kim'in derdi başka! Düşman kardeşe savaş açtı
Tüm dünya koronayla uğraşırken Kim'in derdi başka! Düşman kardeşe savaş açtı
Ukrayna Devlet Başkanı: Halkıma virüsün ciddiyetini anlatmak için hastalanmak istedim
Ukrayna Devlet Başkanı: Halkıma virüsün ciddiyetini anlatmak için hastalanmak istedim
Erdoğan, Aybüke Yalçın'ı unutmadı: Saygıyla yad ediyorum
Erdoğan, Aybüke Yalçın'ı unutmadı: Saygıyla yad ediyorum
Psikolojik rahatsızlığı bulunan kadın, küçük kızını Konya'dan Aksaray'a kadar kaçırdı
Psikolojik rahatsızlığı bulunan kadın, küçük kızını Konya'dan Aksaray'a kadar kaçırdı
Dini nikahlı eşini öldüren koca: Başkasıyla resmi nikahlı evli olduğunu öğrendim
Dini nikahlı eşini öldüren koca: Başkasıyla resmi nikahlı evli olduğunu öğrendim
İstanbul'da Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yapılan çalışma, koronanın bıraktığı hasarı gözler önüne serdi
İstanbul'da Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yapılan çalışma, koronanın bıraktığı hasarı gözler önüne serdi
AK Parti Milletvekili Mücahit Arınç: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babacan'a, partisini kurmadan önce başdanışmanlık teklif etti
AK Parti Milletvekili Mücahit Arınç: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babacan'a, partisini kurmadan önce başdanışmanlık...
13 yaşındaki çocuk, tüfekle oynarken 10 yaşındaki arkadaşını öldürdü
13 yaşındaki çocuk, tüfekle oynarken 10 yaşındaki arkadaşını öldürdü
Los Angeles'ta yüz binlerce kişi ırkçılık karşıtı protestolar için yürüdü
Los Angeles'ta yüz binlerce kişi ırkçılık karşıtı protestolar için yürüdü
Mauricio Isla, sezon sonu Fenerbahçe'den ayrılıyor
Mauricio Isla, sezon sonu Fenerbahçe'den ayrılıyor
Türkiye'de sadece Şanlıurfa'da yetiştirilen şelengon sebzesi üç derdin devası
Türkiye'de sadece Şanlıurfa'da yetiştirilen şelengon sebzesi üç derdin devası
Chelsea'nin patronu Abramovich, 'Çığlık' tablosunu 815 milyon TL'ye satın aldı
Chelsea'nin patronu Abramovich, 'Çığlık' tablosunu 815 milyon TL'ye satın aldı
'Yarın olsun bunun hesabını sorarım' diyen şahıs, kurşun yağmuruna tutuldu
"Yarın olsun bunun hesabını sorarım" diyen şahıs, kurşun yağmuruna tutuldu
Şamil Tayyar, 1 ay önce atandığı AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcılığı görevinden ayrıldı
Şamil Tayyar, 1 ay önce atandığı AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcılığı görevinden ayrıldı
Damien Comolli, Fenerbahçe'den Zanka, Frey ve Zajc'ı transfer etmek istiyor
Damien Comolli, Fenerbahçe'den Zanka, Frey ve Zajc'ı transfer etmek istiyor
Fenerbahçe'nin efsaneleri Aykut Kocaman ve Rıdvan Dilmen, Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti
Fenerbahçe'nin efsaneleri Aykut Kocaman ve Rıdvan Dilmen, Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, rehavete kapılanları uyardı: Dünyada ikinci bir artış yaşanıyor
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, rehavete kapılanları uyardı: Dünyada ikinci bir artış yaşanıyor
Şarkıcı Ebru Polat, bu sefer saatinin fiyatıyla gündem oldu
Şarkıcı Ebru Polat, bu sefer saatinin fiyatıyla gündem oldu
Fransız teknik adam Blanc, Fenerbahçe'nin teklifini reddetti
Fransız teknik adam Blanc, Fenerbahçe'nin teklifini reddetti
Başları yapışık kardeşler Çarşamba günü Türkiye'ye dönecek
Başları yapışık kardeşler Çarşamba günü Türkiye'ye dönecek
Polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyahi George Floyd için üçüncü cenaze töreni düzenlendi
Polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyahi George Floyd için üçüncü cenaze töreni düzenlendi
Eski eşinin iş yerine giden koca, çalışanların telefonlarını toplayıp talihsiz kadını yaraladı
Eski eşinin iş yerine giden koca, çalışanların telefonlarını toplayıp talihsiz kadını yaraladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Leyla Güven Halife Hafter Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu
Magazin Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Beyazıt Öztürk İbrahim Tatlıses
Spor Lionel Messi Bülent Uygun Sergen Yalçın Hikmet Karaman Robert Prosinecki
Daha Fazla Ateş Haziran Türk Lirası Galatasaray
Şu an buradasınız: İş adamından, hemşire ve hasta bakıcılara ayakkabı hediyesi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.6.2020 14:46:31. #1.14#
title