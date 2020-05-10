İş adamından Covid-19 dolayısıyla zor günler geçiren fırıncılara destek

- İş adamından Covid-19 dolayısıyla zor günler geçiren fırıncılara destek Sivas'ta ismini açıklamak istemeyen hayırsever iş adamı, Covid-19 salgını süresince iş yerleri kapalı olan fırın çalışanlarına 80 Bin TL'lik hediye çeki ve 20 Bin TL'lik un yardımda bulundu Sivas'ta ismini açıklamak...

- İş adamından Covid-19 dolayısıyla zor günler geçiren fırıncılara destek

Sivas'ta ismini açıklamak istemeyen hayırsever iş adamı, Covid-19 salgını süresince iş yerleri kapalı olan fırın çalışanlarına 80 Bin TL'lik hediye çeki ve 20 Bin TL'lik un yardımda bulundu

SİVAS - Sivas'ta ismini açıklamak istemeyen hayırsever iş adamı, Covid-19 salgını süresince iş yerleri kapalı olan fırın çalışanlarına 80 Bin TL'lik hediye çeki ve 20 Bin TL'lik un yardımda bulundu.

Sivas'ta bir iş adamı Korona virüsü salgını sebebiyle zor durumda kalan fırın çalışanlarını unutmadı. İsmini açıklamak istemeyen hayırsever, salgın dolayısıyla kapalı fırınların çalışanlarına 200 TL'lik hediye çeki ve 25 kilogram un dağıttı. Zor günler geçiren fırın çalışanlarına 80 Bin TL'li hediye çeki ve 20 Bin TL'lik un dağıtan hayırsever toplamda 100 Bin TL'lik yardımda bulundu. Yardım, Sivas Pidecileri Koruma ve Kalkındırma Derneği Başkanı Hüseyin Düzgün tarafından fırında çalışanlara ve fırın sahiplerine teslim edildi.

Sivas Pidecileri Koruma ve Kalkındırma Derneği Başkanı Hüseyin Düzgün, yardımda bulunan iş adamına teşekkürlerini dile getirerek, "Fırınlara un temin eden firmamız bizi arayarak bu zaman içerisinde mağdur olan işçilerimizin gelir ve giderlerinde problem yaşadıklarını düşündükleri için yardımda bulunmak istediklerini söylediler. Fırınlarda kaç kişi çalıştığına bakmaksızın yardım edeceklerini söyleyerek bize ulaştılar. Hayırsever işadamı, salgın süresince üretime ara veren fırınlarda çalışanlara 200 TL'lik hediye çeki ve 25 kilo un temin edip yardımcı olacaklarını söyledi. Biz de kendilerine teşekkür ettik. Bulunmuş olduğu yardım 80 bin TL'ye yakın nakit para ve 20 Bin TL değerinde un, un 25 kilogram halinde fırın çalışanlarına dağıtıldı. İsminin açıklamasını istemediği için bizim üzerimizden ve kendi firmaların üzerinden insanlara dağıtım yapıyorlar." şeklinde konuştu.

İş yeri kapandığı için çalışamayan Murat Baltan ise, "Korona virüsten dolayı nerden baksanız 1 buçuk aydır iş yerlerimiz kapalı. Bu durumdan dolayı bayağı bir mağduriyetimiz bulunuyor. İş adamlarımızdan da rabbim razı olsun. 200 TL lik yardım çeki ile bizi biraz hafifletmeye çalışıyorlar. Onlara da buradan teşekkürlerimizi sunuyoruz " dedi.

Kaynak: İHA