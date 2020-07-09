İŞ ADAMINA EŞİNDEN SUÇLAMA: ÖLDÜRÜLMEKTEN KORKUYORUM
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İŞ ADAMINA EŞİNDEN SUÇLAMA: ÖLDÜRÜLMEKTEN KORKUYORUM

İş insanı Tuncay Ç.'nin eşi Jale Ç., 31 yıldır şiddet gördüğünü öne sürerek boşanma davası açtı.

09.07.2020 13:14 | Son Güncelleme: 09.07.2020 13:22

İş insanı Tuncay Ç.'nin eşi Jale Ç., 31 yıldır şiddet gördüğünü öne sürerek boşanma davası açtı. 31 yıl boyunca çocukları ve aile düzeninin bozulmaması için her türlü şiddeti göğüslediğini söyleyen Jale Ç., '14 ay önce beni ve kızımı evden attı. Telefonumu engelledi, aldattı. Artık dayanamadım. Annemi de kaybettikten sonra boşanma davası açtım. Adalete güveniyorum" diye konuştu.

Türkiye'de bilinen elektronik şirketi sahibi Tuncay Ç.'nin eşi Jale Ç., şiddet gördüğünü ve çocuklarıyla birlikte evden atıldığı iddia ederek boşanma davası açtı. Yaşadıklarını DHA'ya anlatan Jale Ç., '31 yıllık evliliğimizin ilk aylarında şiddet başladı. Bu nedenle ilk çocuğumu 1 ay erken dünyaya getirdim. Şiddet hep devam etti. 2015 yılından sonra daha da şiddetli oldu. Suçlamalar, dayaklar gibi her türlü şiddete maruz kaldım. Çocuklarım için boşanmayı hiç düşünmedim. En son 14 ay önce beni çocuğumla beraber dışarı attı. Telefonlarımı engelledi. 14 aydır eve almıyor" dedi.

'SU VERMİYORDU KUYU SUYU İÇECEKSİN DEDİ"

54 yaşındaki Jale Ç., "Büyük kızım araya girdi babasıyla konuştu. Geçtiğimiz Ekim ayında 1 hafta eve döndüm. Ancak yaptığım temizlik harcamalarını bahane etmeye başladı. Çok harcama yaptığımı söyledi. Şartlar çok ağırlaştı. Bu bir haftalık sürede damacanadan içme suyu vermiyordu. Kuyu suyu içeceğimi söyledi. Yemek verilmeyeceğini söyledi. Bu zulme 1 hafta dayanabildim" diye konuştu.

'KOLUNDAKİ SAATLE GÖZÜME VURDU, YERE YATIRIP TEKMELEDİ"

Uğradığı şiddeti de anlatan Jale Ç., 'Kolundaki saatle vuruyordu gözüme elime. En son ki şiddet çok ağırdı . Çocuklarımın yanında cebinden 100 TL çaldığımı iddia ederek yere yatırıp ayaklarıyla tekmeledi. Çocuklarım araya girdi. Büyük kızım 200 TL verecem annemi bırak dedi. 200 TL verince alıp cebine koyup gitti. Şu ana kadar darp raporu almadım şikayetçi olmadım. Çünkü rahmetli annem ayrılmamı istemiyordu. Kol kırılır yer içinde kalır diyordu sürekli. Çocukların mağdur olacak torunların olacak diyordu. Çünkü bizim sülalemizde boşanma hiç olmadı. Onun sadece sözü ancak kefenin gelir eve derdi. 31 yıl böyle geçti. Şimdi mahkemeye verdim. Adalet yerini bulacak artık" dedi.

'ÖLDÜRÜLMEKTEN KORKUYORUM"

3 çocuk annesi Jale Ç., 'Öldürülmekten korkuyorum. Aldatıldım. Bu aldatılmaya dayanamıyorum. Boşanma davası açtım" diye konuştu.

Jale Ç'nin avukatı Aytunç Ünalan ise, 'Ailesinin çocuklarının huzuru mutluluğu için bugünlere kadar fedakarca göğüs germiş. Aile büyüklerini de kaybettikten sonra uğramış olduğu ihanet ve şiddet nedeniyle dava açmaya karar verdi. Devletimize yasalarımıza güveni tamdır. Bugüne kadar korkuyla yaşamış" diye konuştu.

İŞ ADAMINA EŞİNDEN SUÇLAMA: ÖLDÜRÜLMEKTEN KORKUYORUM

Kaynak: DHA

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