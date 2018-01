İş Adamı Yağar, AK Parti Erciş İlçe Başkanlığı İçin Aday Oldu

Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan iş adamı Emrah Yağar, AK Parti Erciş İlçe Başkanlığı için aday olduğunu açıkladı.

Açıklamalarda bulunan Yağar, görevin kendisine verilmesi durumunda her zaman Erciş ve Erciş'in geleceği için canla başla çaba sarf edeceğini söyledi. Yağar, Erciş ve Ercişlinin her türlü sorun ve ihtiyaçlarını belirleyip ivedi bir şekilde çözeceğini belirtti. Kapısının günün her saati halka açık olacağını ifade eden Yağar, "Kaybetmek değil, kazanabilmek felsefesiyle çalışmalarımızı yapacağız. Hemşehrilerimiz ile kurumlar arasında diyalog servisi oluşturacağız. Vatandaşlarımızla her zaman iç içe olup, dertleriyle sıkıntılarıyla bire bir ilgileneceğiz. Küskünlükleri ortadan kaldırmak ve kardeşlik köprüsünü yeniden oluşturmak için güç birliğini pekiştireceğiz. Belediye meclis üyelerimizi, eski meclis üyelerimizi, muhtarlarımızı, mahalle temsilcilerimizi, eski teşkilat ve yönetimimiz ile birlikte 15 ya da 20 günde bir araya gelerek Erciş ile ilgili analiz ve fikir toplantıları gerçekleştireceğiz. Davamızı, partimizi, teşkilatımızı yıpratacak hiçbir işin arkasında kesinlikle olmayacağız ve durmayacağız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi 'Biz bu halka hizmetkar olmaya geliyoruz.' Yolumuz Hakk'ın yolu, yönümüz halkın olsun" dedi. - VAN