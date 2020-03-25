İş adamı, tonlarca dezenfektanı devlete hibe etti Toplumsal Adalet ve Yardımlaşma Derneği (TAY-DER) Başkanı ve iş adamı Muhammed Gömük, 200 tonun üzerinde dezenfektanı zor günlerde destek olmak amacıyla devlete hibe edeceklerini söyledi.

Toplumsal Adalet ve Yardımlaşma Derneği (TAY-DER) Başkanı ve iş adamı Muhammed Gömük, 200 tonun üzerinde dezenfektanı zor günlerde destek olmak amacıyla devlete hibe edeceklerini söyledi.

Türkiye, korona virüsle önemli bir mücadele verirken, vatandaşların dezenfektan ve kolonyaya yönelmesi fiyatları artırdı. Zaman zaman dezenfektanların eczanelerde bulunmaması nedeniyle Toplumsal Adalet ve Yardımlaşma Derneği (TAY-DER) Başkanı ve iş adamı Muhammed Gömük harekete geçti.

Gömük, 200 tonun üzerindeki dezenfektanı devlete hibe edeceklerini söyledi. Muhammed Gömük, ülke olarak zor günlerin üstesinden geleceklerini, elini taşın altına koyduklarını ifade ederek, "Ülke olarak korona virüsüne karşı ilk günden önlemimizi aldık. Herkes elini taşın altına koyarsa fırsatçılara da imkan tanımamış oluruz. Bu nedenle bir ay boyunca fabrikamızda dezenfektan amacıyla üretimi yapılan etil alkolleri devletimize hibe edeceğiz" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA