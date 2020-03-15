İş adamı Mubariz Mansimov Gurbanoğlu FETÖ'den gözaltına alındı
Palmali Grubu'nun kurucusu Mubariz Mansimov Gurbanoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
15.03.2020 12:30 | Son Güncelleme: 15.03.2020 12:30
Palmali Grubu'nun kurucusu Mubariz Mansimov Gurbanoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
Palmali Grubu'nun kurucusu Azeri kökenli Mubariz Mansimov Gurbanoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir FETÖ soruşturması kapsamında sabaha karşı İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. İş adamının adresinde de arama yapıldığı öğrenildi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA