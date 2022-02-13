İş adamı Kemal Ayhan son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İş adamı Kemal Ayhan son yolculuğuna uğurlandı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
İş adamı Kemal Ayhan son yolculuğuna uğurlandı

Balıkesir iş dünyasının ve süt sektörünün önemli isimlerinden olan Kemal Ayhan son yolculuğuna Zağnos Paşa camisinde uğurlandı.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir iş dünyasının ve süt sektörünün önemli isimlerinden olan Kemal Ayhan son yolculuğuna Zağnos Paşa camisinde uğurlandı.

Ayhan, öğle namazını müteakip Zağnos Paşa Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Bigadiç'te başladığı süt işletmeciliğini geliştirerek Balıkesir'de devam ettiren ve yem, peynir, besicilik, akaryakıt işletmeciliği sektörüne de giren Kemal Ayhan, yüzlerce kişiye istihdam sağladı. Cenaze törenine, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Kaysüt çalışanları, iş adamları, ilesi ve yakınları katıldı. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Kemal Ayhan, Balıkesir, Akaryakıt, Cenaze, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title