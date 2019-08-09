İş Adamı İzzet Gören'den bayram mesajı

09.08.2019 17:31

MHP'li İşadamı İzzet Gören Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Gören, bayram bayramı öncesinde yayımladığı mesajında 'Kurban, ihtiyacı olana el uzatmak, neşeden yoksun mahzun yüreklere ve hanelerine, muhabbet ve sevinç taşımaktır. Mübarek Kurban bayramda değerlerimize sımsıkı sarılmalı, yetimlere, kimsesizlere el uzatmalı, çaresizlere çare olmalıyız. Kurban ibadetiyle bizden istenen, elimizle birlikte gönlümüzü de birbirimize açmak, gönülden verebilmektir" ifadelerine yer verdi.

Gören'in mesajı şu şekilde:

"Ebedi kardeşliğimizi, tebrikler ve tekbirlerle yeniden ihya edeceğimiz Kurban Bayramı, akıp giden zaman içinde, gitgide uzaklaşan nesilleri yeniden bir araya getirip bağlayan kadim bir düğüm olması hasebiyle, dargınlıkları, küslükleri unutmak, bizden bir selam bekleyen büyüklerimizi hatırlamak, gelecek nesillerimiz olan çocuklarımızı sevindirmek içinde büyük bir fırsattır. Bu duygularla, Malatyalı hemşehrilerim başta olmak üzere aziz milletimizin, mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik eder, Cenab-ı Mevla'dan bizleri birlik ve beraberlik içinde daha nice bayramlara kavuşturmasını diler, sevgi ve saygılarımı sunarım" - MALATYA

Kaynak: İHA