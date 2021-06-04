İş adamı İbrahim Yılmaz'dan "Çakarlı araçla emniyet şeridini ihlal etti" iddialarına yanıt: İspatlayana istediği her şeyi veririm

ARMED Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda "İyilik Akımı Derneği" Kurucu Başkanı İbrahim Yılmaz, emniyet şeridinden çakar ve sirenle geçtiği yönünde çıkan haberleri yalanlayarak "Bahse konu olan sirenli araç şahsıma veya şirketime ait değil. O haberlerdeki arabanın benim olduğunu ispatlayana istediği her şeyi vermeye hazırım" dedi.

Geçtiğimiz günlerde hakkında çıkan "Emniyet şeridinden çakar ve sirenle geçen trafik magandası" başlıklı haberlere yanıt veren ARMED Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yılmaz, hakkındaki iddialara yanıt verdi.

Aynı zamanda "İyilik Akımı Derneği" Kurucu Başkanı da olan Yılmaz, "Aracımla emniyet şeridine girdiğim zamanlar olmadı mı? Tabi ki oldu. Acil bir işim ya da toplantım varsa emniyet şeridine girdiğim olmuştur. Ancak bahsi geçen ve haber kanallarına servis edilen görüntülerdeki kişi ben değilim. Emniyet şeridindeki araç bana ait değil.O haberlerdeki arabanın benim olduğunu ispatlayana istediği her şeyi vermeye hazırım" dedi.

Açıklamasının devamında kanunlara riayetsizlik etmemek adına çakarlı araç kullanmadığını ifade eden Yılmaz, "Bu olayla benim hiçbir ilgim yok. Acil bir hastam olduğunda ya da bir toplantıya yetişmem gerektiği zamanlarda emniyet şeridini kullanıyorum ve karşılığında da devletime cezamı ödüyorum" şeklinde konuştu.