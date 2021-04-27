İş adamı Hayyam Garipoğlu'nun oğlu, 29 milyon dolar dolandırıldı: 6 gözaltı
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İş adamı Hayyam Garipoğlu'nun oğlu, 29 milyon dolar dolandırıldı: 6 gözaltı

İş adamı Hayyam Garipoğlu'nun oğlu, 29 milyon dolar dolandırıldı: 6 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İş adamı Hayyam Garipoğlu'nun oğluna ait olduğu iddia edilen şirketin 6 yöneticisi, zimmete para geçirerek firmayı 29 milyon dolar tutarında dolandırdıkları gerekçesi ile gözaltı alındı.

İş adamı Hayyam Garipoğlu'nun oğluna ait olduğu iddia edilen şirketin 6 yöneticisi, zimmete para geçirerek firmayı 29 milyon dolar tutarında dolandırdıkları gerekçesi ile gözaltı alındı.

İş adamı Hayyam Garipoğlu'nun oğluna ait Maslak'taki bir finans şirketinin 6 yöneticisinin şirketi dolandırarak zimmetlerine para geçirdiği iddia edildi. Konuyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sarıyer Maslak'ta bulunan bir finans şirketinin merkezindeki üst düzey yönetici olarak görev yapan M.K.Y., B.K., C.Ö., V.S., S.E. ve R.E.'nin para ve teminat hesaplarından bir kısmını kurum hesaplarına aktarmadıkları, aynı yöntemle muhasebe işlerini yapmadıkları ve firmanın kasasından nakit olarak zimmetlerine geçirdiklerini belirledi. Zanlıların bilişim sistemlerine ve muhasebe sistemlerine müdahale ederek zimmetlerine yüklü miktarda para geçirdiği, pozisyonları ve kendilerine olan güven nedeniyle uzun süre bu durumun anlaşılamadığı ifade edildi. Zanlıların zimmetine geçirdiği para miktarının 29 milyon dolar civarında olduğu tespit edildi.

23 Nisan günü düzenlenen eş zamanlı operasyonla söz konusu 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların evlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Polisteki ifade işlemleri dün tamamlanan şüpheliler, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Şüphelilerin tamamı tutuklanarak cezaevine konuldu.

(Sadık Kahraman/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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