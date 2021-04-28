İş adamı Haymana'dan gıda yardımı

MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt ilçesinde iş adamı Metin Haymana tarafından tam kapanma öncesi gıda yardımı yapıldı.

MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt ilçesinde iş adamı Metin Haymana tarafından tam kapanma öncesi gıda yardımı yapıldı.

Malazgirtli iş adamı Metin Haymana, kurucu başkanı olduğu İstanbul Muşlu Sanayici ve Yatırımcı İş Adamları Derneği (İMSİYAD) olarak Ramazan ayı öncesinde valilik aracılığıyla Muş ve ilçelerinde dağıtılmak üzere 4 tır dolusu gıda kolisi gönderdi. Malazgirtli iş adamı Metin Haymana, "Bizler Muşlu iş insanları olarak 'Ramazan'ın bereketi paylaşmanın sevincidir' şiarı ile hareket ederek, 4 bin koliden oluşan 52 bin adet gıda malzemesini ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Muş merkez, Malazgirt, Bulanık, Varto, Hasköy ve Korkut'a gönderdik. Bugün de gazeteci kardeşim Veysel Eşin aracılığı ile korona virüsü dolayısıyla tam kapanacak ilçemizde evlerinden çıkamayan vatandaşlara gıda yardımı yaptık. Devletimizde korona virüsü ile mücadele kapsamında yardımlarını sıklaştırdı. Ben buradan tüm devlet yetkililerimize çok teşekkür ediyorum. Bizde dernek olarak peyderpey yardımlarımızı yapıyoruz. İnşallah bu illeti kısa zamanda elbirliği ile atlatırız" dedi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı