İş Adamı Fatih Aydar'ın Katil Zanlısı Tutuklandı
Kütahya’nın Simav ilçesinde, uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden iş adamı Fatih Aydar’ın katil zanlısı A.K. (23) tutuklandı.
Kütahya'nın Simav ilçesinde, uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden iş adamı Fatih Aydar'ın katil zanlısı A.K. (23) tutuklandı.
Simav Genç İşadamları Derneği (SİMGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Aydar'ı, kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen ve Konya'nın Ereğli ilçesinde polisin yol kontrolü sırasında yakalanan A.K.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Polisin geniş güvenlik önlemleri arasında Simav Adliyesine sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. - KÜTAHYA