İş adamı Faruk Güllü'ye 15 yıla kadar hapis istemi (1)
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İş adamı Faruk Güllü'ye 15 yıla kadar hapis istemi (1)

FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik soruşturmada, kapatılan TUSKON ve üye şirketlerine yönelik 86 sanıklı davadan dosyası ayrılan iş adamı Faruk Güllü'nün örgüt üyesi olmak suçundan yargılandığı davada, mütalaa açıklandı.

12.02.2020 14:58 | Son Güncelleme: 12.02.2020 14:58
İş adamı Faruk Güllü'ye 15 yıla kadar hapis istemi (1)

FETÖ'nün  iş dünyası yapılanmasına yönelik soruşturmada, kapatılan TUSKON ve üye şirketlerine yönelik 86 sanıklı davadan dosyası ayrılan iş adamı 'nün örgüt üyesi olmak suçundan yargılandığı davada, mütalaa açıklandı. Savcı, Güllü hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

 


Kaynak: DHA
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