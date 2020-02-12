İŞ ADAMI FARUK GÜLLÜ'YE 15 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ (1)

12.02.2020 14:57 | Son Güncelleme: 12.02.2020 14:57

FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik soruşturmada, kapatılan TUSKON ve üye şirketlerine yönelik 86 sanıklı davadan dosyası ayrılan iş adamı Faruk Güllü'nün örgüt üyesi olmak suçundan yargılandığı davada, mütalaa açıklandı. Savcı, Güllü hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

Kaynak: DHA