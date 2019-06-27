İş adamı Esat Sivri hayatını kaybetti

Denizlili iş adamı Esat Sivri (86), Aydın'ın Didim ilçesinde geçirdiği rahatsızlık sonrası hayatını kaybetti.

Tatil için Didim'e giden Sivri, geçirdiği mide kanaması sonucu yakınları tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı.

Buradan ambulansla Denizli'deki özel bir hastaneye sevk edilen Sivri, yolda kalbinin durması sonucu yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaplanlar Mahallesi'nde 1933 yılında dünyaya gelen Esat Sivri, eğitimini erken bırakarak 16 yaşında babası Mustafa Kazım Sivri'nin yanında ticarete atıldı.

Tekstil alanında babası ile birlikte çalışma hayatına başlayan Sivri, askerliğinin ardından iş dünyasına atıldı. 1967'de Sarayköy Pamuklu Sanayi'ye ortak olan Sivri, 1972'de 100 ortakla Denizli Basma Sanayi Fabrikasını kurdu.

Denizli Sanayi Odası'nın kurucuları arasında yer alan Sivri, meclis ve yönetim kurulu üyeliklerinde bulundu, Denizli İhracatçılar Birliği'nin de kurucuları arasındaydı.

Kaynak: AA