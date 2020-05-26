HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

İş adamı Doğukan Öner: "Piyasalar bayram sonrasında ivme kazanacak"

Genç iş adamı Doğukan Öner, korona virüs sürecinde önemli merhalelerin aşıldığını, bayramdan sonra piyasaların hareketlenmesini beklediklerini söyledi.

İş adamı Doğukan Öner:
26.05.2020 13:41 | Son Güncelleme: 26.05.2020 13:44

Genç iş adamı Doğukan Öner, korona virüs sürecinde önemli merhalelerin aşıldığını, bayramdan sonra piyasaların hareketlenmesini beklediklerini söyledi.

İnşaat ve gayrimenkul sektörünün tanınan ismi Doğukan Öner, yaklaşık 3 aylık korona kısıtlamaları sürecinde turizm, yeme içme, ulaşım sektöründe ciddi sıkıntılar yaşandığını dünya gelinde ticaret hacminin ciddi oranda daraldığını kaydetti. Hükümetin açıklamış ekonomi destek paketleri ile ticari faaliyetlerini devam ettirmeye çalışan KOBİ ve ve işletmelerin bayram sonrasına odaklandığını belirten Öner, şöyle devam etti;

"Pandemi tüm dünyayı hazırlıksız yakaladı. Şu anda dünya genelinde ticari faaliyetler minimum seviyelerde devam etmekte. Özellikle lojistik sektöründe küresel olarak çok ciddi bir problem görülüyor. Ülkemizde bayram sonrasında yasakların kalkması ile birlikte piyasalar yavaş yavaş normale dönecek. Bankalar ve devlet destekli krediler ödemeleri haziran ayına kadar ertelemişti. Haziran ayı yaklaşıyor, insanların işlerine dönüp ekonomiyi hareketlendirmesi bekleniyor."

Her şeyin bir anda eski normal seyrine dönemeyeceğini, sürecin uzun zaman alacağını belirten Öner, "Muhakkak ki piyasaların eski ritmine dönmesi kolay olmayacaktır. Bu zaman alacak bir süreçtir. Devletimiz ve hükümetimiz bu süreci en az kayıpla atlatmayı hedefliyor. Piyasaların seyrine bakılarak devlet yeni destek paketleri açıklayabilir. Normalleşme sürecinde devletin ticari faaliyet gösteren işletmelere desteği çok önemli bir konu. Devletimizin hiçbir esnafı mağdur edeceğini düşünmüyorum" dedi.

Türkiye'nin salgın sürecinden hızla sıyrılarak, büyüyen ekonomiler arasındaki yerini pekiştirmeye devam edeceğini ve listede hızla yükseleceğine inandığını belirten Öner, ikinci bir dalga olmaması halinde ekonomimizin bir çok ülkeye nazaran daha hızlı kendini toplayabileceğini sözlerine ekledi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

Haberler

4 büyük otobüs firması, 'Mola bitti' diyerek seferlerin başlayacağı tarihi duyurdu Ekonomi
4 büyük otobüs firması, "Mola bitti" diyerek seferlerin başlayacağı tarihi duyurdu
Türk havacılık şirketi SunExpress, 4 Haziran'da iç hat uçuşlarına başlıyor Ekonomi
Türk havacılık şirketi SunExpress, 4 Haziran'da iç hat uçuşlarına başlıyor
Sağlık turizminden 2023 yılında 40 milyar dolar gelir bekleniyor Ekonomi
Sağlık turizminden 2023 yılında 40 milyar dolar gelir bekleniyor
Türkiye'nin salça ihracatı koronavirüs sürecinde yüzde 45 artarak 67 milyon dolara yükseldi Ekonomi
Türkiye'nin salça ihracatı koronavirüs sürecinde yüzde 45 artarak 67 milyon dolara yükseldi
Antalyalı çiftçiler Türkiye'nin sebze ve meyve ihtiyacını karşılamak için bayramı seralarda geçiriyor Ekonomi
Antalyalı çiftçiler Türkiye'nin sebze ve meyve ihtiyacını karşılamak için bayramı seralarda geçiriyor
Trafik sigortasında aylık olarak yapılan fiyat artışı yarı yarıya düşürüldü Ekonomi
Trafik sigortasında aylık olarak yapılan fiyat artışı yarı yarıya düşürüldü
Girişe kapatılan Konyaaltı Sahili, yaz sezonuna 'sosyal mesafeli' şekilde hazırlanıyor
Girişe kapatılan Konyaaltı Sahili, yaz sezonuna "sosyal mesafeli" şekilde hazırlanıyor
YHT bileti alırken HES kodu 'Seyahat İzin Belgesi' yerine sayılmayacak
YHT bileti alırken HES kodu "Seyahat İzin Belgesi" yerine sayılmayacak
Ünlü ekonomist Nouriel Roubini koronavirüsün yarattığı ekonomik krizi değerlendirdi: En az 10 yıl sürecek
Ünlü ekonomist Nouriel Roubini koronavirüsün yarattığı ekonomik krizi değerlendirdi: En az 10 yıl sürecek
Dolar uluslararası piyasalarda 6,81 seviyesinden işlem görüyor
Dolar uluslararası piyasalarda 6,81 seviyesinden işlem görüyor
Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 379 liradan işlem görüyor
Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 379 liradan işlem görüyor
Hollanda'nın ünlü sanat oteli Art Hotel Spaander koronavirüs nedeniyle iflas etti
Hollanda'nın ünlü sanat oteli Art Hotel Spaander koronavirüs nedeniyle iflas etti
Koronavirüs krizini fırsata çeviren Japon firma düğmeye basma çubuğu üretti
Koronavirüs krizini fırsata çeviren Japon firma düğmeye basma çubuğu üretti
Vücuttaki ölü hücreleri yenileyen arı sütünün gramı 8 TL, kilosu ise 8 bin TL'den satılıyor
Vücuttaki ölü hücreleri yenileyen arı sütünün gramı 8 TL, kilosu ise 8 bin TL'den satılıyor
Normalleşme adımları kapsamında hava ve demir yolu ulaşımında biletler satışa çıktı
Normalleşme adımları kapsamında hava ve demir yolu ulaşımında biletler satışa çıktı
26 ilde yapılan ankete göre korona döneminde vatandaşların yüzde 50'sinin geliri azaldı
26 ilde yapılan ankete göre korona döneminde vatandaşların yüzde 50'sinin geliri azaldı
Yardım taleplerini askıya alan İBB yönetimi, AK Parti ve MHP'yi sorumlu tuttu
Yardım taleplerini askıya alan İBB yönetimi, AK Parti ve MHP'yi sorumlu tuttu
Muğla'da yapımı devam eden Girme Barajı, ekonomiye yıllık 32 milyon lira katkı sağlayacak
Muğla'da yapımı devam eden Girme Barajı, ekonomiye yıllık 32 milyon lira katkı sağlayacak
Döviz alımlarında vergi 5 kat arttı: Her 100 dolarda, 1 dolar vergi vereceğiz
Döviz alımlarında vergi 5 kat arttı: Her 100 dolarda, 1 dolar vergi vereceğiz
Hollanda'daki dünyaca ünlü sanat oteli koronavirüs nedeniyle iflas etti
Hollanda'daki dünyaca ünlü sanat oteli koronavirüs nedeniyle iflas etti
Türkiye'nin ilk taarruzi insansız hava aracı Akıncı'nın yapım aşaması yayınlanan belgeselle anlatıldı
Türkiye'nin ilk taarruzi insansız hava aracı Akıncı'nın yapım aşaması yayınlanan belgeselle anlatıldı
40 derece sıcakta günde 110 ton patates taşıyan 4 işçi, kişi başı 440 TL kazanıyor
40 derece sıcakta günde 110 ton patates taşıyan 4 işçi, kişi başı 440 TL kazanıyor
Buğdaydaki rekolte artışı üreticiye çifte bayram yaşatıyor
Buğdaydaki rekolte artışı üreticiye çifte bayram yaşatıyor
Muğla'da salep eken çiftçiler, kilosu 350 TL'den siparişlere yetişemiyor
Muğla'da salep eken çiftçiler, kilosu 350 TL'den siparişlere yetişemiyor
Bu bayram baklava ve şeker sektörünün işleri yüzde 70 düştü
Bu bayram baklava ve şeker sektörünün işleri yüzde 70 düştü
Tekstil piyasası bayram öncesi sessizliğe büründü! Esnaf sinek avlıyor
Tekstil piyasası bayram öncesi sessizliğe büründü! Esnaf sinek avlıyor
Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan otoyollar ve köprüler bayram boyunca ücretsiz olacak
Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan otoyollar ve köprüler bayram boyunca ücretsiz olacak
2019 yılı kütlü pamuk fark ödemesi dekar başına 500 kilogram üzerinden ödenecek
2019 yılı kütlü pamuk fark ödemesi dekar başına 500 kilogram üzerinden ödenecek
ABD'li araç kiralama şirketi Hertz, koronavirüs nedeniyle konkordato başvurusu yaptı
ABD'li araç kiralama şirketi Hertz, koronavirüs nedeniyle konkordato başvurusu yaptı
Milli Dayanışma Kampanyası'nda toplanan bağış miktarı 2 milyar 23 milyon 523 bin liraya ulaştı
Milli Dayanışma Kampanyası'nda toplanan bağış miktarı 2 milyar 23 milyon 523 bin liraya ulaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Bülent Kuşoğlu Süleyman Soylu Jülide Sarıeroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Özkan Uğur Demet Akalın Hatice Çarpar Bergüzar Korel
Spor Ali Koç Arda Turan Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas
Daha Fazla Kadın Futbol Twitter Fenerbahçe
Şu an buradasınız: İş adamı Doğukan Öner: "Piyasalar bayram sonrasında ivme kazanacak" - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.5.2020 13:44:33. #1.14#
title