HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

İş adamı Demir, "Üretimi devam eden firmalar yükümlülüklerini yerine getirmeli"

Kastamonulu iş adamı Murat Demir, üretimi devam eden firmaların devlete karşı olan tüm yükümlülüklerini yerine getirmesini gerektiğini belirterek, 6 aylık vergi ertelenmesinden çalışan sanayi firmalarının faydalanmasını doğru bulmadığını kaydetti.

İş adamı Demir,
18.07.2020 17:11 | Son Güncelleme: 18.07.2020 17:31

Kastamonulu iş adamı Murat Demir, üretimi devam eden firmaların devlete karşı olan tüm yükümlülüklerini yerine getirmesini gerektiğini belirterek, 6 aylık vergi ertelenmesinden çalışan sanayi firmalarının faydalanmasını doğru bulmadığını kaydetti.

Güven Kepçe Yönetim Kurulu Başkanı Murat Demir, pandemi sürecindeki ekonomik faaliyetleri değerlendirdi. İş adamı Demir, korona virüs nedeniyle 6 aylık vergi ertelemesinden çalışan sanayi firmalarının faydalanmasını doğru bulmadığını bildirerek, "Üretimi devam eden firmalar devlete karşı tüm yükümlülüklerini yerine getirmeli, vergi ödemelerini gerçekleştirmeli. Süreci bu şekilde atlatabiliriz. Vergilerin 6 ay ötelenmesi çok önemli bir adım. Üretimi tamamen durmuş firmalar için bu erteleme olmalı. Ancak üretime tam kapasite devam eden firmalar bundan faydalanmamalı. Firma olarak bugüne kadar devletten tek bir destek almadık. Üretim yapan firmalar olarak devlete karşı tüm yükümlülüklerimizi yerine getirmeli, vergi ödemelerini gerçekleştirmeliyiz. Süreci bu şekilde atlatabiliriz" dedi.

"Kapasite artışı yaşadık"

Çin tedarikçilerinin korona virüs salgını nedeniyle yeni arayışlara girdiğine dikkat çeken Demir, bu kapsamda geçtiğimiz yılın ilk dört ayına oranla kapasite artışı yaşadıklarını belirterek, "Üretimimizin dünyada deniz ticaretiyle ya da taşımacılıkla uğraşan kesime hitap etmesi dolayısıyla sistemimiz aksamadı. Korona virüsün Çin'de başlaması sonrası üretimlerin birçoğu bize döndü. Geçtiğimiz yıla oranla bu senenin ilk dört ayında kapasitemiz yüzde 28, ihracatımız yüzde 25 arttı. Üretiminizi dünyanın tek notasına yapmamanız gerekiyor. Değişik pazar araştırmalı yapıp yeni adımlar atmalıyız. Yaklaşık 110 ülkeye ihracat yapıyoruz. Daha doğrusu denize kıyısı olan dünyanın her noktasına ulaşıyoruz. Ülkemizin komple ihracata devam etmesi gerekiyor. Maalesef pandemi bu konuda sıkıntı oluşturdu" diye konuştu.

Cide'de Denizkonak Balıkçı Barınağına 2011 yılında Necati Aslan'ın teşvik etmesiyle başladıklarını anlatan Demir, "Benim milletvekili olmamla ilgili bir yatırım değil; o dönemde dernek başkanıydım. Cide'yle Doğanyurt arası yaklaşık 20 mil. Bu arada hiç balıkçı barınağının olmaması ve ondan sonraki Sinop ve Trabzon'a kadar her 5 milde balıkçı barınağı bulunmamasından dolayı, tam orta noktada yer alan Denizkonak'a karar verildi. İnsanları ikna edebilmek uzun bir süreç aldı. İhalenin yapılması ve bitirilmesi milletvekili olduğum döneme denk geldi. Balıkçı barınağının şu an Tarım Bakanlığına devir işlemleri başladı. Tarım Bakanlığından kooperatif olarak bu alanı alacağız. Devletimiz yaklaşık 10 milyonu aşkın bir yatırım yaptı. İçinde de bireysel yatırımlarımız devam ediyor, soğuk hava deposu planlıyoruz. Kooperatife resmi devir yapıldıktan sonra daha çok yapacağımız iş var" şeklinde konuştu. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Kredi kartının limitini düşürmeye giden işçi, online alışverişle dolandırıldığını öğrendi 3. Sayfa
Kredi kartının limitini düşürmeye giden işçi, online alışverişle dolandırıldığını öğrendi
Koronavirüs karantinası için yurtta kalan vatandaşın bıraktığı 400 euro aylar sonra ortaya çıktı Yaşam
Koronavirüs karantinası için yurtta kalan vatandaşın bıraktığı 400 euro aylar sonra ortaya çıktı
2 tonluk pres makinesinin altında kalan esnaf yaşamını yitirdi 3. Sayfa
2 tonluk pres makinesinin altında kalan esnaf yaşamını yitirdi
Koronavirüs aşısıyla ilgili müjdeli haberi Türk profesör verdi: Son aşamaya gelindi Dünya
Koronavirüs aşısıyla ilgili müjdeli haberi Türk profesör verdi: Son aşamaya gelindi
Talihsiz kadın, son nefesini vermeden önce katilinin adını söyledi 3. Sayfa
Talihsiz kadın, son nefesini vermeden önce katilinin adını söyledi
Koronavirüste 2. dalgayı yaşayan İran'da Ruhani'den korkutan açıklama: 35 milyon kişinin daha enfekte olmasını bekliyoruz Dünya
Koronavirüste 2. dalgayı yaşayan İran'da Ruhani'den korkutan açıklama: 35 milyon kişinin daha enfekte olmasını...
Bağcılar'da polisin şehit olduğu saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı
Bağcılar'da polisin şehit olduğu saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı
Almanya'da ezanı tencere çalarak protesto eden kişi tutuklandı
Almanya'da ezanı tencere çalarak protesto eden kişi tutuklandı
Bahçesine bakım yaparken ayağına demir şiş saplandı
Bahçesine bakım yaparken ayağına demir şiş saplandı
Ayasofya camiye dönüştürüldükten sonra ilk anket! Destek olanlar ve olmayanlar arasında uçurum var
Ayasofya camiye dönüştürüldükten sonra ilk anket! Destek olanlar ve olmayanlar arasında uçurum var
Salih Müslüm'ün teslim olan yeğeninin ifadesi ortaya çıktı! Babası örgüte bir çocuk sözü verdiği için 14 yaşında dağa çıkmış
Salih Müslüm'ün teslim olan yeğeninin ifadesi ortaya çıktı! Babası örgüte bir çocuk sözü verdiği için 14 yaşında dağa çıkmış
Aşk sarhoşu Ece Erken hakkında soruşturma başlatıldı
Aşk sarhoşu Ece Erken hakkında soruşturma başlatıldı
Survivor 2020'nin sevilen yarışmacısı Ceyhun Uzun, MasterChef'e katıldı
Survivor 2020'nin sevilen yarışmacısı Ceyhun Uzun, MasterChef'e katıldı
Singapur'da 5 yaşındaki oğlunu kafese kitleyip kaynar suyla öldüren anne ve babanın cezası kesildi
Singapur'da 5 yaşındaki oğlunu kafese kitleyip kaynar suyla öldüren anne ve babanın cezası kesildi
Emekli aylığını almak için komşusunun cesedini mumyalayıp 3 yıl sakladı
Emekli aylığını almak için komşusunun cesedini mumyalayıp 3 yıl sakladı
Son Dakika: Bağcılar'da ekip otosuna silahlı saldırı: Bir polisimiz şehit oldu
Son Dakika: Bağcılar'da ekip otosuna silahlı saldırı: Bir polisimiz şehit oldu
Genç kadının telefonunu çaldı, kaçamadan yakalandı
Genç kadının telefonunu çaldı, kaçamadan yakalandı
Libya üzerinden Afrika sıcakları geliyor! Güney kıyılarımızı ve iç bölgeler kavrulacak
Libya üzerinden Afrika sıcakları geliyor! Güney kıyılarımızı ve iç bölgeler kavrulacak
Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Yaşlı adam, yanına çağırdığı çocuğu istismar etti
Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Yaşlı adam, yanına çağırdığı çocuğu istismar etti
TMSF, Zaman gazetesinin de içinde bulunduğu 27 medya şirketi için 54 milyon TL bedel belirledi
TMSF, Zaman gazetesinin de içinde bulunduğu 27 medya şirketi için 54 milyon TL bedel belirledi
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Ayasofya'ya özel yüzük yaptırdı
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Ayasofya'ya özel yüzük yaptırdı
Serdar Ortaç, en büyük pişmanlığını anlattı: Bir daha dünyaya gelsem, asla kumar oynamam
Serdar Ortaç, en büyük pişmanlığını anlattı: Bir daha dünyaya gelsem, asla kumar oynamam
'Huysuz Virjin' olarak tanınan sanatçı Seyfi Dursunoğlu'nun ölüm nedeni belli oldu
"Huysuz Virjin" olarak tanınan sanatçı Seyfi Dursunoğlu'nun ölüm nedeni belli oldu
Güzin Abla'ya zor soru: 6 yaşındaki çocuğumuz bizi uygunsuz durumda yakaladı, ne yapmalıyız?
Güzin Abla'ya zor soru: 6 yaşındaki çocuğumuz bizi uygunsuz durumda yakaladı, ne yapmalıyız?
Hayatını kaybeden 'Huysuz Virjin' lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bıraktı
Hayatını kaybeden "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bıraktı
Genç arkeoloğun intiharında sır perdesi aralanıyor! Görev yaptığı müzede 10 eser kayıp
Genç arkeoloğun intiharında sır perdesi aralanıyor! Görev yaptığı müzede 10 eser kayıp
İngiltere'de Kıbrıslı Türk genç kızın trajik ölümü! Yanan araçtan kurtulmak isterken köprüden düştü
İngiltere'de Kıbrıslı Türk genç kızın trajik ölümü! Yanan araçtan kurtulmak isterken köprüden düştü
G.Saray yönetiminin açıklamasının ardından Arda'dan göndermeli paylaşım
G.Saray yönetiminin açıklamasının ardından Arda'dan göndermeli paylaşım
Meclis'te koronavirüs kabusu büyüyor! Vaka sayısı 37'ye çıktı, AK Partili isim yoğun bakımda
Meclis'te koronavirüs kabusu büyüyor! Vaka sayısı 37'ye çıktı, AK Partili isim yoğun bakımda
Elektrikli testere ile öldürülen teknoloji CEO'sunun katili, en yakını çıktı!
Elektrikli testere ile öldürülen teknoloji CEO'sunun katili, en yakını çıktı!
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Erkan Akçay Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Sıla Ezgi Mola Ozan Güven Erkan Kolçak Köstendil
Spor Okan Buruk Caner Erkin Fatih Terim Malcolm Thomas Robert Prosinecki
Daha Fazla İzmir Çocuk Erkek Asker
Şu an buradasınız: İş adamı Demir, "Üretimi devam eden firmalar yükümlülüklerini yerine getirmeli" - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.7.2020 17:32:33. #1.15#
title