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İş adamı cinayetinin yargılanmasına devam edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İş adamı cinayetinin yargılanmasına devam edildi

Kayseri'de 2 milyon Euro karşılığında öldürüldüğü iddia edilen iş adamı cinayetinin 7 sanıklı duruşmasına devam edildi.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de 2 milyon Euro karşılığında öldürüldüğü iddia edilen iş adamı cinayetinin 7 sanıklı duruşmasına devam edildi. Azmettirici olarak yargılanan sanıklardan S.O.M. ifadesinde, "Ben ne öleni ne de öldüreni tanıyorum" dedi.

3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar, D.K., M.P., S.O.M. ve E.Y. tutuklu bulundukları ceza infaz kurumundan Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuklu sanık V.K. ile tutuksuz sanıklar, M.E. ve E.K. ise duruşmada yer almadı. Sanık avukatları da duruşmadaki yerini alırken, müştekiler ve avukatları duruşmaya katılmadı. Mahkemede söz verilen katil zanlısı E.Y., "Mahkemeye 20.09.2021 tarihinde sunmuş olduğum dilekçemin okunmasını istiyorum ve dilekçede geçen savunmamı aynen tekrarlıyorum" dedi. Davada azmettirici iddiası ile yargılanan S.O.M. ise savunmasında, "Ben ne öleni ne de öldüreni tanıyorum. Ben Kayseri'ye sadece 32 sene önce askerlik yapmak için geldim başka da gelmedim. Emrah'ın ifadesinde sadece adım doğru yazılmış geri kalan her şey yalan. 13 aydır suçsuz yere yatıyorum. Mağdurum tahliyemi talep ediyorum" ifadelerini kullandı. Sanıklardan D.K. de kendini, "Benim olayla hiçbir ilgim yok. V.K. bana iş kuracağını söyledi bir dükkana bakmam gerektiğini söyledi. Ben Kayseri'ye onun için geldim" diye savundu.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık E.Y.'nin savunmasında geçen bir şahsın tanık olarak dinlenmesi talebini kabul etti. Tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Olayın geçmişi

Kayseri'nin Mimarsinan Mahallesi Tarsus Caddesi'ndeki ofisin bahçesinde oturan Orhan Adıbelli, şapkalı ve maskeli bir kişi tarafından kurşunlanarak öldürüldü. Olay sonrasında Kayseri Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından zanlının tespit edilmesi ve yakalanması için çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda polis ekipleri 750 saatlik güvenlik kamera görüntüsünü inceleyerek, 250 kişi ile görüştü. Polis ekiplerinin en ince ayrıntıyı dahi atlamadığı olayda katil zanlısının 26 yaşındaki E.Y. olduğu belirlendi. Katil zanlısı E.Y.'nin Gaziantep'te olduğunun tespit edilmesi üzerine Gaziantep Cinayet Büro Amirliği ekipleri ile birlikte operasyon yapıldı. Zanlı E.Y. 15 Ağustos'ta yakalanarak gözaltına alındı ve hakkındaki işlemler sonrasında çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlı E.Y.'nin sorgusunu inceleyen ve olayı ayrıntıları ile araştıran Cinayet Büro Amirliği ekipleri, E.Y.'nin, öldürdüğü Orhan Adıbelli'yi tanımadığı, Adıbelli'nin ortakları ve çalışanları ile husumetli olmasını da değerlendirerek soruşturmayı derinleştirdi. Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, E.Y.'nin cinayeti 2 milyon Euro karşılığında işlediği, cinayetten 8 ay önce Kayseri'de ev kiraladığı, Orhan Adıbelli'yi takip ettiği, iş yerini, evini ve kullandığı aracı takip ettiği, cinayeti işlemek için uygun zamanı kolladığı belirlendi. Belirlenen O.M., M.P., M.E. ve D.K. de Gaziantep'te düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı ve Kayseri'ye getirildi. Zanlılar haklarında yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. - KAYSERİ

İş adamı cinayetinin yargılanmasına devam edildi

İş adamı cinayetinin yargılanmasına devam edildi

İş adamı cinayetinin yargılanmasına devam edildi

İş adamı cinayetinin yargılanmasına devam edildi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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