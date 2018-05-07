İş Adamı Cinayetinin Sırrı Çözüldü, Detaylar Film Senaryosu Gibi!

Adana'da iş adamının tutuklanan katil zanlısının cinayeti işlemeden önce cesaret hapı aldığı ancak buna rağmen iş adamını öldürdükten sonra bayıldığı, tutuklanan azmettiricinin olay yerine gelerek katili alıp kaçtıkları belirlendi.

ARAÇTA HAREKETSİZ YATIYODRDU

Olay, 22 Ağustos 2017 tarihinde Sarıçam ilçesi Bayramhacılı Mahallesi göl kenarında meydana geldi. Çevrede devriye atan polisler, göl kenarında park halinde bulunan araçların yanına giderek kimlik kontrolü yapmak istedi. Söz konusu araçlardan 01 KN 889 plakalı otomobile yaklaşan polis ekibi, sürücü mahallindeki kişinin hareketsiz halde yattığını fark etti. Polis ekiplerince olay yerine çağrılan sağlık ekipleri yaptığı incelemede, şahsın bir gündür kayıp olan ve çatı işleri yapan iş adamı Kazım Fidancı (69) olduğunu ve öldüğünü belirledi.

69 yaşındaki Kazım Fidancı hayatını kaybetti.

ERKEK, KADIN KILIĞINA GİRMİŞ

Olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Olaydan sonra kurulan özel faili meçhul ekibi 350 güvenlik kamerasını inceleyerek Fidancı'nın otomobiline en son bir kadını aldığını belirledi. Kadını araştıran polis zanlının kadın kılığına girmiş bir erkek olduğunu ve Kazım Fidancı'nın 20 yıl yanında çalışan Nizami K. ile ilişkisi olduğunu saptadı. Polis bu ilişki ağını araştırdığında kadın kılığına giren şahsın Halil İ. olduğunu ve eşcinsel olduğunu saptadı. Yapılan bu saptamaların ardından polis Nizami K.'nin 20 yıl Fidancı ile çatı işi yaptıktan sonra ayrı iş yeri açtığını ancak Fidancı'nın bütün işleri alması nedeniyle iflas ettiğini, bunu da erkek sevgilisine anlatarak onu öldürmesini istediğini ve plan yaptıklarını belirledi.

ÖLDÜRMEK İÇİN CESARET HAPI İÇMİŞ

Polis yaptığı çalışmada Nizami K. ile Halil İ.'nin Fidancı'yı öldürmek için sosyal medyadan pusu kurduğunu saptadı. Halil İ.'nin kadın kılığına girip sosyal medyadan Fidancı ile iletişime geçip ona randevu verdiğini ve adrese kadın kılığında gidip onu bıçakla öldürmeyi planladıklarını belirledi. Polis Halil İ.'nin cinayete işlemeye gitmeden önce vazgeçtiğini, korktuğunu ancak Nizami K.'nin Halil İ.'ye cesaret hapı vererek onu buluşma adresine gönderdiğini tespit etti.

KANLARI SİLERKEN BAYILMIŞ

Kadın kılığında Fidancı ile bulaşan Halil İ. otomobile binince Fidancı, şahsın erkek olduğunu anladı. Bunun üzerine Halil İ. bıçağı Fidancı'nın boğazına dayayarak ilerlemesine isteyip bir taraftan da Nizami K.'ye "adrese gidiyoruz" diye mesaj attı. Halil İ., Fidancı'yı göl kenarına getirip, Nizami K.'ye adrese vardıklarını söyledi. Daha sonra Fidancı'nın kalbine bıçağı sokarak öldürüp Nizami K.'ye öldürdüğünü belirten mesaj attı. Halil İ. öldürdükten sonra da etraftaki kanları silmeye başladı. Bu arada cesaret hapı içmesine rağmen korkan Halil İ. bayıldı. Olay yerine gelen Nizami K., Halil İ.'yi baygın halde bulup hemen otomobile alıp onu olay yerinden uzaklaştırdı. Polis tüm bu tespitlerin ardından zanlıları yakaladı. Zanlı Halil İ. kendisinin çok korkak biri olduğunu, Nizami K.'nin Fidancı'yı öldürmesi için kendine cesaret hapı verdiğini, şahsı öldürdükten sonra hap almasına rağmen bayıldığını, tavuk bile kesemeyeceğini söyledi. Nizami K. ise sadece Fidancı yüzünden iflas ettiğini, Halil İ.'nin kendisine aşık olduğu için Fidancı'yı öldürdüğünü, öldürmek için plan yapmadığını, kimseye hap vermediğini ileri sürdüğü öğrenildi. İki zanlı da çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.