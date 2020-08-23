İş adamı cinayetinde gazeteciden sitem
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İş adamı cinayetinde gazeteciden sitem

Kayseri'de öldürülen iş adamı Orhan Adıbelli cinayetinin azmettiricisi Sadık Onur Mert'in 2018'de gazeteci Mahmut Özkılıç'ın vurulması olayından dolayı ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı ortaya çıktı.

İş adamı cinayetinde gazeteciden sitem
23.08.2020 16:05 | Son Güncelleme: 23.08.2020 16:35

Kayseri'de öldürülen iş adamı Orhan Adıbelli cinayetinin azmettiricisi Sadık Onur Mert'in 2018'de gazeteci Mahmut Özkılıç'ın vurulması olayından dolayı ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı ortaya çıktı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Özkılıç, "Bu şahıs serbest bırakılmasaydı acaba bugün Orhan Adıbelli cinayeti işlenir miydi" dedi.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı ve emniyet güçlerinin Orhan Adıbelli cinayetini aydınlatmak için yaptığı çalışmalar neticesinde iş adamını öldüren tetikçinin Gaziantep'ten geldiği tespit edilmişti. Cinayetin azmettiricisi olduğu şüphesi ile gözaltına alınan Sadık Onur Mert'in daha önce de bir gazeteciyi vurdurttuğu ve olaydan dolayı ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı belirlendi.

"Evimin önünde saldırıya uğradım"

Cinayetle ilgili konuşan gazeteci Özkılıç, kendisine yapılan saldırının azmettiricisi olan Sadık Onur Mert'in 9 ay hapis yattıktan sonra serbest bırakıldığını, eğer serbest olmasaydı şu an Kayseri'deki cinayetin işlenmemiş olacağını söyledi. Özkılıç, "Ben 2018 yılında evimden çıkıp aracıma binmek üzereyken silahlı saldırıya uğradım. Göğsümden ve ayağımdan vuruldum. Hayati tehlike arz edecek şekilde yaralandım. Tetikçi İrfan adındaki bir genç üç el ateş etti. Bu dava Gaziantep 4. Ağır Ceza Mahkemesinde 9 duruşma yapıldı. Sadık Onur Mert benim vurulmamın akabinde tutuklandı. Azmettirici olarak ve üzerine deliller var. Ama şu anda cezaevinde üç tutuklu var, yargılama devam ediyor. Sadık Onur Mert dördüncü tutuklu idi cezaevinde" dedi.

"Sağlık sorunu var diye tahliye ettiler"

Sadık Onur Mert'in 9 ay içeride kaldıktan sonra sağlık sorunları gerekçe gösterilerek şartlı salıverildiğini ifade eden Özkılıç, "Fakat Sadık Onur Mert hastaneye sevk edildi, hastaneden gelen rapor 'Sağlık sorunu bulunmamaktadır, bu kişinin cezasının verilmesine ve infaz edilmesine her hangi bir problem yok' şeklinde bir sağlık raporu geldi. Bu şahıs neye göre tahliye edildi, nasıl tahliye edildi ve bahsettiğimiz şahsın 19 tane benzer suçlardan dosyası bulunuyor. Bu adam tam bir suç makinesi, bunu bu adamı tahliye eden hakimlere dedim tahliye etmeyin, bu bir suç makinesi, bu adam çıkar beni vurur, yeniden gider birini vurur ve bu adamın işi taşeron tetikçilik" ifadelerini kullandı.

"Serbest bırakılmasaydı bu cinayet işlenir miydi"

Gaziantep 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yargılanan Sadık Onur Mert'in sağlık sorunları gerekçe gösterilerek 9 ayın sonunda yurt dışı yasağı, haftada bir emniyete gidip imza vermek şartıyla serbest bırakıldığını kaydeden Özkılıç, "Bu şahıs serbest bırakılmasaydı acaba bugün Orhan Adıbelli cinayeti işlenir miydi" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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