İş adamı Alkan'dan dar gelirli aileye destek
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İş adamı Alkan'dan dar gelirli aileye destek

11.03.2021 15:51 | Son Güncelleme: 11.03.2021 15:55
İş adamı Alkan'dan dar gelirli aileye destek

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde hayırsever iş adamı Kadri Alkan tarafından ihtiyaç sahibi bir aileye beyaz eşya ve halı yardımı yapıldı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde hayırsever iş adamı Kadri Alkan tarafından ihtiyaç sahibi bir aileye beyaz eşya ve halı yardımı yapıldı.

Hakkari Valiliğinin destekleriyle geçimini sağlayan ve evlerinde beyaz eşyanın bulunmayan aileye Şemdinlili hayırsever iş adamı Kadri Alkan tarafından beyaz eşya ve halı yardımı yapıldı. Hakkari'deki bir mağazada alınan beyaz eşya ve halılar, ilgili mağaza sahibi tarafından ihtiyaç sahibi aileye teslim edildi.

İhtiyaç sahibi aile, duyarlılığından dolayı iş adamı Alkan'a teşekkür etti. - HAKKARİ

İş adamı Alkan'dan dar gelirli aileye destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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