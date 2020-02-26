İş adamı Ali Armağan'ın oğlu son yolculuğuna uğurlanıyor (1)
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İş adamı Ali Armağan'ın oğlu son yolculuğuna uğurlanıyor (1)

SARIYER Bahçeköy'de kendilerine ait lüks bir villada intihar eden ünlü iş insanı Ali Armağan'ın 14 yaşındaki oğlu Ali Murat Armağan, son yolculuğuna uğurlanıyor.

26.02.2020 17:11 | Son Güncelleme: 26.02.2020 17:11
İş adamı Ali Armağan'ın oğlu son yolculuğuna uğurlanıyor (1)

SARIYER 'de kendilerine ait lüks bir villada intihar eden ünlü iş insanı Ali Armağan'ın 14 yaşındaki oğlu Armağan, son yolculuğuna uğurlanıyor. Fatih Camii'de düzenlenen cenaze törenine Armağan'ın ailesi, yakınları, arkadaşları ve iş dünyasından bir çok isim katıldı. Armağan'ın cenazesi, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kozlu Mezarlığı'na defnedilecek.


Kaynak: DHA

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