İŞ ADAMI ALİ ARMAĞAN'IN OĞLU SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR (1)
Haberler » Güncel » İŞ ADAMI ALİ ARMAĞAN'IN OĞLU SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR (1) - Haber

İŞ ADAMI ALİ ARMAĞAN'IN OĞLU SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR (1)

SARIYER Bahçeköy'de kendilerine ait lüks bir villada intihar eden ünlü iş insanı Ali Armağan'ın 14 yaşındaki oğlu Ali Murat Armağan, son yolculuğuna uğurlanıyor.

26.02.2020 17:00 | Son Güncelleme: 26.02.2020 17:00
İŞ ADAMI ALİ ARMAĞAN'IN OĞLU SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR (1)

SARIYER 'de kendilerine ait lüks bir villada intihar eden ünlü iş insanı Ali Armağan'ın 14 yaşındaki oğlu Armağan, son yolculuğuna uğurlanıyor. Fatih Camii'de düzenlenen cenaze törenine Armağan'ın ailesi, yakınları, arkadaşları ve iş dünyasından birçok isim katıldı. Armağan'ın cenazesi, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kozlu Mezarlığı'na defnedilecek.

Görüntü Dökümü

------------Cenaze töreninden genel ve detay görüntüler 


Kaynak: DHA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler