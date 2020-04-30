İş adamı Afşin'den Milli Dayanışma Kampanyası'na destek Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bir iş adamı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verdi.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bir iş adamı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verdi. İlçede atık yağ geri dönüşüm alanında faaliyetlerini sürdüren fabrikanın Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Afşin, kampanyanın banka hesabına 50 bin lira yatırdı. Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz, Afşin'e ve fabrika yetkililerine teşekkür etti. Kaynak: AA