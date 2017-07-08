İş Adamı Abdolbari Goozal'den Rektör Karabulut'a Ziyaret

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Doğubayazıt Kampüsünün yapımını üstlenen hayırsever iş adamı Abdulbari Goozal Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut'u makamında ziyaret etti.



Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut'a iyi niyet dileklerini sunan Sayın Abdolbari Goozal, kendilerine yeni dönemde başarılar diledi. Gerçekleşen ziyarette Ağrı, Doğubayazıt ve Diyadin için hayata geçirilmesi düşünülen projeler ile ilgili karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Rektör Karabulut hemşehrimiz hayırsever iş adamı Abdolbari Goozal'e'e ziyaretleri ve Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesine vermiş olduğu destekler için teşekkür etti. - AĞRI