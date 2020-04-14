İş adamı 700 bin litre dezenfektan bağışında bulundu
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İş adamı 700 bin litre dezenfektan bağışında bulundu

İş adamı 700 bin litre dezenfektan bağışında bulundu Kırbıyık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Harun Kırbıyık, korona virüsle mücadele için devlete 700 bin litre dezenfektan bağışı yaptı Antalya'da dezenfektan fabrikası bulunan iş adamı Şahin Harun Kırbıyık, korona virüsle mücadele...

14.04.2020 12:24 | Son Güncelleme: 14.04.2020 12:27
İş adamı 700 bin litre dezenfektan bağışında bulundu

İş adamı 700 bin litre dezenfektan bağışında bulundu

Kırbıyık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Harun Kırbıyık, korona virüsle mücadele için devlete 700 bin litre dezenfektan bağışı yaptı

ANTALYA - Antalya'da dezenfektan fabrikası bulunan iş adamı Şahin Harun Kırbıyık, korona virüsle mücadele kapsamında devlete 700 bin litre dezenfektan bağışı yaptı.

Antalya'nın Serik ilçesinde etil alkol, aromatize likör, dezenfekte, kağır ve deterjan fabrikaları bulunan Kırbıyık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Harun Kırbıyık, Korona virüsle mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığına 700 bin litre dezenfektan bağışında bulundu. Yüzlerce çalışanın olduğu fabrikada, gece gündüz üretim yaparak hazırlanan dezenfektanlar, kolilere yerleştirilip kaymakamlık ve jandarma denetiminde bakanlığa gönderildi. Kendisine herhangi bir talepte bulunulmamasına karşın, örnek bir davranış sergileyen iş adamı Kırbıyık, "Devletimizin aslında bağışa ihtiyacı yok. Elimizden geldiğince bir nebze taşın altına elimizi koyarsak, devletimiz ve milletimiz için bir şeyler yapmış oluruz" dedi.

"Önce devlet"

Kırbıyık, yaptıkları 700 bin litre dezenfektan bağışına ilişkin şunları söyledi: "Hepimiz için bugünler geçiş dönemi. Bu dönemde devletimizin yanında olmak aslında her bir bireyin yanında olmak demek. Devletimizin aslında bağışa ihtiyacı yok. Elimizden geldiğince bir nebze taşın altına elimizi koyarsak, devletimiz ve milletimiz için bir şeyler yapmış oluruz. Zor günde var olmak önemli olan. Kaymakamlığımız ve jandarma denetiminde bin koli yardım paketi hazırladık verdik. 700 bin litre dezenfektan gönderdik. Özel bir tim kurduk, özel hastanelerden polis lojman ve karakollarına kadar her tarafı dezenfekte ettik. Önce devlet, sonra millet bizim temel felsefemiz. Ben vergi vermezsem, sen vermezsen devlet ayakta durmaz. Vergi vermekte yeterli değil. Devlet için bugün ne yaptık? Önemli olan biz ne yapıyoruz. Ben bugünlere devletimin sayesinde geldim. Tabi ki de sorumluluklarımı yerine getiriyorum ama devletim var olmazsa ben bugünlere gelemem. Yurt dışına gitmem konusunda çok teklifler geldi. Ne münasebet? Ülkemizde her şeyin en güzeli var."

Kırbıyık ayrıca, 65 yaş üstü bin aileye yardım ve sterilizasyon kolisi gönderdiklerini söyledi.

"Günlük 10 milyon litre kapasitemiz var"

Dezenfektan konusunda ortalama günlük 10 milyon litre kapasitelerinin olduğunu ifade eden Kırbıyık, "Devletimiz üretmemiz için izin verdi ama bağış yapabilmek için fatura kesmem gerekiyor. Satış izinlerini bekliyoruz. Yakın zamanda o da geldiği zaman hepsinin çıkışlarını daha rahat yapacağız." diye konuştu.

İş adamı 700 bin litre dezenfektan bağışında bulundu

Kaynak: İHA

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