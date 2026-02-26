"İrtikap" davasında eski belediye başkanı ve 10 sanık yeniden hakim karşısına çıktı

Kırıkkale'de Yahşihan Belediyesi'ne yönelik "icbar suretiyle irtikap" davasında aralarında eski Belediye Başkanı Ahmet Sungur'un da bulunduğu 11 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Yahşihan Belediyesi'ne yönelik yürütülen "icbar suretiyle irtikap" soruşturma kapsamında, aralarında eski Belediye Başkanı Ahmet Sungur'un da bulunduğu 11 sanığın yargılanması, 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam etti. Duruşmaya tutuksuz sanıklar Ahmet Sungur, C.Y., O.U., U.B., S.A., Y.N.Y., M.S. ve D.A. ile avukatları katıldı. Sanıklar Ö.B., E.Y. ve Z.Ç. ise duruşmada hazır bulunmadı.

Duruşmada tanık olarak dinlenen N.Ö., sanık O.U.'nun talebi üzerine yaklaşık 200 milyon liralık çeki Y.N.Y. emrine, Yahşihan Belediyesi'ne verdiğini iddia etti. Ticari açıdan zor durumda olduğunu belirten N.Ö., ödemesi yapılmayan 90 milyon liralık çek borcu bulunduğunu söyledi.

Sanık Ahmet Sungur ise savunmasında, hatır çekleriyle ilgili O.U.'yu aradığını, ancak onun da konudan haberi olmadığını söylediğini dile getirdi.

Eski belediye başkan yardımcısı O.U. ise tanık N.Ö. ile herhangi bir görüşmesinin olmadığını, yalnızca seçim çalışmaları sırasında karşılaştıklarını belirtti. N.Ö.'yü arayarak belediye adına borç talep etmediğini öne süren O.U., Y.N.Y. ile N.Ö.'nün ortak olduğunu düşündüğünü savundu.

Sanık Y.N.Y. de N.Ö.'den aldığı çeklerin bir kısmından Sungur'un bilgisinin bulunduğunu iddia etti. Hatır çeklerini iş insanı ve eski imar müdürü U.B. ile O.U.'nun şahsi borçları için verdiğini ileri süren Y.N.Y., Sungur'un ödemesini yaptığını, ancak diğerlerine kıyasla daha az olduğunu söyledi.

Diğer sanıklar ve avukatlarını da dinleyen mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verdi. Eksik hususların giderilmesi için duruşma 2 Nisan'a ertelendi.

Olayın geçmişi

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Yahşihan Belediyesi'ne yönelik yürütülen irtikap soruşturması kapsamında 19 Eylül 2025'te Belediye Başkanı Ahmet Sungur ile C.Y., O.U., S.A., U.B., Y.N.Y., D.A., E.Y., M.S., Ö.B. ve Z.Ç. gözaltına alındı. Soruşturma sürecinde Sungur ile C.Y., O.U., S.A. ve U.B. tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklu sanıklar, 2 Şubat'ta görülen ilk duruşmada tahliye edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Ahmet Sungur, O.U., Y.N.Y., C.Y., S.A., M.S., D.A., Ö.B. ve U.B. hakkında "icbar suretiyle irtikap" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talep edildi. E.S. ile Z.Ç. hakkında ise suça yardım ettikleri gerekçesiyle 2 yıl 6 aydan 5 yıla kadar hapis istendi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı