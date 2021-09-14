İrshad'tan Türkiye'ye Vefâ

Bu konuda yapılabilecekler için bir piyasa araştırması içerisinde bulunduklarını belirten yetkililer, en zor günlerinde her zaman ülkeleri Azerbaycan'ın yanında gördükleri kardeş ülke Türkiye'nin kendileri için büyük bir öneme sahip olduklarını ifade ettiler. Kendilerinden emin adımlar ile büyümeye devam ettikleri ifade eden yetkililer, Şu an için Türkiye'de bir açılım gerçekleştirmelerinin hedefleri arasında bulunmadığını ama Türkiye'de üretilen daha fazla ürünü şubelerinde ve sitelerinde sergilemelerinin hedefleri olduğunu beyan ettiler.

Türkiye'nin elektronikten beyaz eşyaya büyük bir sektöre ev sahipliği yaptıklarını söyleyen İrshad yetkilileri, "Bu üretim gücünden istifade etmeyi, ilişkilerimizi hem ekonomik hem de manevi yönden geliştirmeyi arzu ediyoruz" dediler. Akıllı telefonlar, aksesuarlar, ev aletleri, bilgisayarlar, televizyonlar gibi geniş bir yelpazede ürün satışı gerçekleştirilen Rashid'de Türkiye'de üretilen ürünlerin sergilenmesinin ve satılmasının Azerbaycan halkını da çok mutlu edeceğini söyleyen yetkililer amaçlarının bu hedeflerini en kısa sürede gerçekleştirmek olduğunu belittiler.

Sektörde 21 yılı bulan tecrübesi ile hemen her türlü yeniliğin öncüsü olan İrshad, kardeş ülke Azerbaycan'da gösterdiği faaliyetler ve yaptığı yenilikler ile göz doldurmaya devam ediyor. Ülke şehirlerinin %40'ında şubeleşen Rashid, 1000'i aşkın personeli ile hizmet verdiği Azerbaycan'da dünyanın dört tarafındaki firmaların binlerce çeşit ürününün satışına aracılık ediyor.

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