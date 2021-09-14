İrshad: 'Pandemi insanların alışveriş alışkanlıklarını değiştirdi' - Haberler
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İrshad: "Pandemi insanların alışveriş alışkanlıklarını değiştirdi"

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İrshad:

İrshad, online alışveriş sitesi kurulduğu 2000 yılından günümüze Azerbaycan şehirlerinin %40'ında 1000 personel ve 40 şube ile hizmet vermeye devam ediyor.

Azerbaycan'ın seçkin alışveriş sitelerinden birisi olan firma, kurumsal olarak yaptığı açıklamada, "1,5 yıldır devam eden pandemi sürecinin, insanların alışveriş alışkanlıklarını değiştirdi. İnsanlar artık kalabalıklardan daha uzak yaşamaya ve yaşam alanlarında da farklılıklar oluşturmaya başladı. Pandemi sürecinin köklü değişikliklere neden olduğu birçok alan ve sektör gibi pandemiden etkilenen sağlık ve eğitim sektörlerinin de alışveriş alışkanlıklarına etkisinin açıkça görüldüğü bu dönemde daha çok bilgisayar, tablet, küçük ev aletleri, beyaz eşya, cep telefonu ve aksesuarlarının satışının gerçekleştiği görülüyor." Şeklinde ifadelere yer verdi.

E-ticaretin ve online alışveriş trafiğinin 5'te 4'ünün mobil cihazlar üzerinden gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada yapılan her 10 alışverişten 7'sinin mobil cihazlar üzerinden gerçekleştirildiği açıklandı. Sektördeki 21 yıllık tecrübelerini online alışverişe taşımak ile büyük bir atılım gerçekleştirdiklerini ifade eden İrshad yetkilileri, "Günümüzün hem sosyal hem de ekonomik bir gerçeği olan dijital dünyada yer almak her şirket gibi bizim için de büyük bir avantaj.Pandeminin, perakende sektörünü zorunlu olarak dijitale yönlendirdiğini görmekteyiz. Çok önceden dijital dünyada yerini almış bulunan firmaların bu dönemde çok büyük avantajlara sahip olduğu da herkesin malumudur. İrshad, olarak biz de bu avantajı oldukça iyi değerlendirdik." Şeklinde açıklamada bulundular. İrshad yetkilileri, en kaliteliyi en uyguna müşteriler ile buluşturma prensibi çerçevesinde çalışmalarına yoğunluk kazandırdıklarını da sözlerine eklediler.

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Haber: İrshad: 'Pandemi insanların alışveriş alışkanlıklarını değiştirdi' - Haberler
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