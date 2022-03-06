Irpin kentinde siviller, halk otobüsleriyle tahliye ediliyor - Haberler

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Irpin kentinde siviller, halk otobüsleriyle tahliye ediliyor

Demirören Haber Ajansı - Dünya
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Irpin kentinde siviller, halk otobüsleriyle tahliye ediliyor

Ukrayna Acil Durum Servisi, Kiev bölgesindeki Irpin kentinden sivilleri halk otobüsleriyle tahliye ettiklerini açıkladı.

Ukrayna Acil Durum Servisi, Kiev bölgesindeki Irpin kentinden sivilleri halk otobüsleriyle tahliye ettiklerini açıkladı.

Yetkililer "Kiev bölgesi, Irpin 6 Mart 2022. Kent ve çevresinin yakın zamanda bombalanmasının ardından vatandaşlar tahliye edilmeye devam ediliyor. Ayrıca kurtarma ekipleri, ihtiyacı olan herkese tıbbi bakım sağlamak için çadırlar kuruyor" ifadelerini kullandı.


Irpin kentinde siviller, halk otobüsleriyle tahliye ediliyor

Irpin kentinde siviller, halk otobüsleriyle tahliye ediliyor

Irpin kentinde siviller, halk otobüsleriyle tahliye ediliyor

Irpin kentinde siviller, halk otobüsleriyle tahliye ediliyor

Demirören Haber Ajansı - Dünya

Ukrayna, Kiev, 112, Dünya, Haberler

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