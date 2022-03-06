Irpin kentinde siviller, halk otobüsleriyle tahliye ediliyor
Demirören Haber Ajansı - Dünya
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Ukrayna Acil Durum Servisi, Kiev bölgesindeki Irpin kentinden sivilleri halk otobüsleriyle tahliye ettiklerini açıkladı.
Ukrayna Acil Durum Servisi, Kiev bölgesindeki Irpin kentinden sivilleri halk otobüsleriyle tahliye ettiklerini açıkladı.
Yetkililer "Kiev bölgesi, Irpin 6 Mart 2022. Kent ve çevresinin yakın zamanda bombalanmasının ardından vatandaşlar tahliye edilmeye devam ediliyor. Ayrıca kurtarma ekipleri, ihtiyacı olan herkese tıbbi bakım sağlamak için çadırlar kuruyor" ifadelerini kullandı.