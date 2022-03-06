Irpin kentinde siviller, halk otobüsleriyle tahliye ediliyor

Ukrayna Acil Durum Servisi, Kiev bölgesindeki Irpin kentinden sivilleri halk otobüsleriyle tahliye ettiklerini açıkladı.

Yetkililer "Kiev bölgesi, Irpin 6 Mart 2022. Kent ve çevresinin yakın zamanda bombalanmasının ardından vatandaşlar tahliye edilmeye devam ediliyor. Ayrıca kurtarma ekipleri, ihtiyacı olan herkese tıbbi bakım sağlamak için çadırlar kuruyor" ifadelerini kullandı.