Irpin halkı havaya uçurulan köprü üzerinden tahliye ediliyor - Haberler

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Irpin halkı havaya uçurulan köprü üzerinden tahliye ediliyor

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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- Irpin halkı havaya uçurulan köprü üzerinden tahliye ediliyor Ukrayna'nın Irpin kentinde siviller, Rus ordusunun başkent Kiev'e ilerleyişinin engellenmesi için havaya uçurulan köprü üzerinden tahliye ediliyor.

- Irpin halkı havaya uçurulan köprü üzerinden tahliye ediliyor

IRPİN - Ukrayna'nın Irpin kentinde siviller, Rus ordusunun başkent Kiev'e ilerleyişinin engellenmesi için havaya uçurulan köprü üzerinden tahliye ediliyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 10 gündür süren saldırılarında kadın ve çocuklar ülkeyi terk etmeye çalışıyor. Başkent Kiev'in bitişiğindeki Irpin kentinde siviller, Rus konvoyunun ilerleyişini engellemek için Ukrayna ordusu tarafından havaya uçurulan köprü üzerinden tahliye ediliyor. Tahliye süreci, nehir üzerine koyulan tahtalarla sağlanıyor.

Irpin halkı havaya uçurulan köprü üzerinden tahliye ediliyor

Irpin halkı havaya uçurulan köprü üzerinden tahliye ediliyor

Irpin halkı havaya uçurulan köprü üzerinden tahliye ediliyor

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Ukrayna, Kiev, Rus, Güncel, Haberler

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