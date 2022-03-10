Irpin'den 2 bin kişi tahliye edildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Irpin'den 2 bin kişi tahliye edildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Irpin'den 2 bin kişi tahliye edildi

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yakın mesafede bulunan Irpin şehrinde 2 bin kişi tahliye edildi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yakın mesafede bulunan Irpin şehrinde 2 bin kişi tahliye edildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 15'inci gününe girerken, birçok kentte tahliyeler sürüyor. Rusya ve Ukrayna arasında yapılan geçici ateşkesi anlaşması kapsamında başkent Kiev'e 20 kilometrelik Irpin'de tahliyeler bugün de devam etti.

Ukrayna İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Irpin'den 200'ü çocuk toplam 2 bin kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiğini aktarıldı. - IRPİN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ukrayna, Rusya, Kiev, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title