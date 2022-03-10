Irpin'den 2 bin kişi tahliye edildi

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yakın mesafede bulunan Irpin şehrinde 2 bin kişi tahliye edildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 15'inci gününe girerken, birçok kentte tahliyeler sürüyor. Rusya ve Ukrayna arasında yapılan geçici ateşkesi anlaşması kapsamında başkent Kiev'e 20 kilometrelik Irpin'de tahliyeler bugün de devam etti.

Ukrayna İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Irpin'den 200'ü çocuk toplam 2 bin kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiğini aktarıldı. - IRPİN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa