Irpin'de Halk Kenti Terk Ediyor

Rus topçu saldırısının hedefinde olan Ukrayna'nın Irpin kentinde halk kenti terk ediyor. Ukrayna ordusu halka yardımcı oluyor. İnsanlar sadece yanlarına alabildikleriyle onları güvenli bölgeye ulaştıracak otobüslere biniyor

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