Irpin'de Halk Kenti Terk Ediyor - Haberler

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Irpin'de Halk Kenti Terk Ediyor

DailyMotion.com - Güncel
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Rus topçu saldırısının hedefinde olan Ukrayna'nın Irpin kentinde halk kenti terk ediyor.

Rus topçu saldırısının hedefinde olan Ukrayna'nın Irpin kentinde halk kenti terk ediyor. Ukrayna ordusu halka yardımcı oluyor. İnsanlar sadece yanlarına alabildikleriyle onları güvenli bölgeye ulaştıracak otobüslere biniyor

DailyMotion.com - Güncel

Ukrayna, Rus, Güncel, Haberler

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